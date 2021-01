Jeg føler meg ikke som ordentlig «ungdom»

Jente (16)

Nå nettopp

Hvordan er det egentlig å være ungdom i disse tider? En 16 år gammel jente gir oss et innblikk. – Jeg har slitt mye psykisk, skriver hun. Foto: Pushnova / Shutterstock / NTB

Jeg trenger å være sosial for å holde meg gående.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Onsdag leste jeg et Si ;D-innlegg om en 13 år gammel jente som skriver om hvordan det er å være ungdom nå under pandemien. Jeg er helt enig med henne. Det er vanskelig å være ungdom når alt dette har skjedd.

Mange sosiale ting ble stengt, og det førte jo bare til at jeg satt hjemme om kvelden og følte meg ensom. Du føler deg ikke som en ungdom når du liksom ikke kan «leve livet» fordi alt er stengt.

Lite sosiale

Hjemmeskole var «dritt» for meg. Jeg forsto ganske lite av det vi skulle lære om. Så når vi fikk en oppgave vi skulle jobbe med, slet jeg med å fullføre den fordi jeg kunne nesten ingenting. Når jeg spurte om hjelp av læreren, fikk jeg først svar på slutten av dagen fordi læreren var så opptatt.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Vi var også veldig lite sosiale når det var hjemmeskole. Det føltes ikke ut som skole. Det føltes mer ut som du var på et møte hver dag og fikk noen oppgaver du skulle gjøre før du var ferdig for dagen.

Tøff tid

Jeg har også slitt mye psykisk gjennom denne pandemien. Når jeg ikke kunne være med på sosiale ting eller ha besøk av venner, ble depresjonen min mye verre.

Det er jo bra at man får lov til å være med kjæresten sin, men urettferdig at man ikke kan være med sin bestevenn. Jeg kjenner jo flere som er mer med vennene sine enn med kjæresten sin. Det er en teit regel.

Jeg trenger å være sosial for å holde meg gående. Så det at vi ikke får lov til å klemme eller ha besøk, er noe «dritt». Mange jeg kjenner, har sagt til meg at de sliter litt ekstra psykisk under denne pandemien. Da er jeg i det minste ikke den eneste.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

Les også Til de som bestemmer. Hilsen ensom jente (13).

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.