Det er ikke bare kvinner som baksnakker

Helene Asphaug 21 år

Det er ikke bare kvinner som baksnakker, skriver Helene Asphaug (21). Foto: Viktoria Sokolova / Shutterstock / NTB

Nei, kvinner er ikke kvinner verst.

Det er flere som mener at «kvinner er kvinner verst». De mener blant annet at menn er flinkere til å løse konflikter enn kvinner, fordi de har en ukomplisert måte å krangle på. De påstår at det bare er kvinner som baksnakker og bruker sårende ord.

Men menn baksnakker også. Én undersøkelse viser at menn deltar i sladder på arbeidsplassen i like stor grad som kvinner. En annen undersøkelse viser at kvinner snakker oftere positivt om noen når de baksnakker enn menn gjør.

Like ubehagelige

Det er ikke hyggelig å bli baksnakket. Men fra et biologisk ståsted har baksnakking sine fordeler. Det skaper fellesskap, lærer oss normer og hjelper oss med å slappe av.

Baksnakking er likevel ikke bra. Men det er verdt å diskutere hvorfor noe som anses som feminin adferd, så raskt blir sett på som en ren svakhet. Spesielt sammenlignet med alternativet hvor man slåss i stedet for å bruke ord.

Helene Asphaug (21). Foto: Privat

Min erfaring er at gutter kan være minst like ubehagelige som jenter. I løpet av min oppvekst har flere gutter brukt uthenging og baksnakking for å få makt over andre. Men voksne så ikke på dette som baksnakking. Det var bare garderobeprat og «guttastemning».

Jenter er ansvarlige

Vi fikk beskjed om å ignorere dem. De mente guttene var hyggelige, men ikke var voksne nok til å vise det. Jeg tror at om vi overser slik aggressiv adferd hos gutter, vil den lett bli oversett når de blir voksne menn også.

Når majoriteten av seksuell trakassering kvinner opplever på jobb, er utført av menn, er det ikke kvinner som er kvinner verst. Når 98 prosent av voldtektsforbrytere er menn, er det ikke kvinner som er kvinner verst.

Problemet er ikke at kvinner behandler hverandre dårlig, men heller at kvinner blir behandlet dårlig. Jenter og gutter kan være slemme, men kun jenter blir tilsynelatende holdt ansvarlige.

Det er på tide at vi kvitter oss med tankegangen om at jenter er manipulerende og utspekulerte, mens gutter bare er gutter.

