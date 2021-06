Hets hører ikke hjemme i politikken

Ingrid Bringsvor (18) Styremedlem i Follo Unge Høyre.

8. juni 2021 08:30 Sist oppdatert 10 minutter siden

Mitt ønske er at det å diskutere politikk kan få være en diskusjon, og ikke et spørsmål om man er et «ondt» eller et «godt» menneske, skriver Ingrid Bringsvor (18), styremedlem i Follo Unge Høyre. Foto: Olav Olsen

Min politiske orientering er ikke noe jeg liker å fortelle om til mine jevnaldrende.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er styremedlem i et av lokallagene til ungdomspartiet mitt, noe jeg er veldig stolt av. Jeg mener at Unge Høyre sammen med Høyre står for viktige verdier som gagner alle i samfunnet. Men likevel er ikke min politiske orientering noe jeg liker å fortelle om til mine jevnaldrende.

Jeg er blitt kalt selvopptatt, rasistisk, usympatisk, respektløs, undertrykkende, syk, crazy, kunnskapsløs, og listen kommer mest sannsynlig til å bli lengre.

Det som skremmer meg mest, er at hetsen kan få en mye grovere karakter hvis jeg går videre med politikken. Slik vi nylig har sett rettet mot MDG-politiker Lan Marie Berg.

«Snille» og «slemme»

Jeg har inntrykk av at det oftest er vi på høyresiden som blir beskyldt for hatefull retorikk, noe som er ekstremt urettferdig. Det virker noen ganger som at uansett hva jeg mener om en sak, så er det feil på en aller annen måte.

Når jeg snakker med andre, virker det nesten som en vedtatt sannhet at venstresiden av politikken er «snille», og høyresiden er «slemme».

Ingrid Bringsvor (18), styremedlem i Follo Unge Høyre. Foto: Privat

Saken om drapstruslene mot Lan Marie Berg er et godt eksempel på at det er gått for langt.

Likevel ønsker jeg å trekke frem en hendelse fra 2016. Da publiserte MDG-politiker Arne Liaklev et innlegg på sin Facebook-profil rettet mot daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Han skrev: «Lurer på om det er mulig å få gjenreist anlegget for heksebrenning i Vardø på kort varsel?».

Innlegget ble senere fjernet, men i et NRK-intervju sier han «Måten Sylvi Listhaug har taklet saken med asylsøkerne i Finnmark på, er ikke verdig en politiker på det nivået».

Ikke bare uttaler han seg offentlig om at Listhaug burde bli drept, men han rettferdiggjør det også. Han sier: «Det er en måte å uttrykke seg på når man blir opprørt, og vi bruker den type uttrykk i Nord-Norge».

Bare «tåle» det?

Jeg ønsker på ingen måte å bagatellisere drapstruslene Berg har fått. Men vi på høyresiden har måttet tåle kommentarer som dette fra både innflytelsesrike og ikke-innflytelsesrike personer i lengre tid.

Så hvorfor får vi aldri den samme oppmerksomheten? Hvorfor må vi tåle at folk er ufyselige mot oss fordi vi har «feil mening»? Hvorfor er det alltid så synd på unge kvinnelige politikere fra venstresiden, som får så mye hets fra eldre menn fra høyresiden, når vi fra høyresiden har det helt likt?

Absurd å hetse

Jeg skulle ønske sånt ikke påvirket meg så mye som det gjør, men jeg er faktisk lei av å bli hetset på bakgrunn av partiet jeg er medlem i. Spesielt når jeg på papiret lever i et land med ytringsfrihet.

Jeg skal være ærlig å si at jeg flere ganger har tenkt negative ting om politikere fra andre partier. Likevel mener jeg det er absurd å drive hets på den måten jeg opplever mange av mine meningsmotstandere gjør.

Misforstå meg rett, jeg elsker å diskutere politikk. Mitt ønske er bare at det å diskutere politikk kan få være en diskusjon, og ikke et spørsmål om man er et «ondt» eller et «godt» menneske.

