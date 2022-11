Skolene i Norge kan ikke støtte sportsvaskingen Qatar driver med

Solveig Lycke

Nå nettopp

Fotball-supportere ser en kamp på skjerm i Doha.

Fotball-VM er blitt vist overalt - i klasserommet, i kantinen og på telefoner. Helt uten diskusjon.

På min skole har elever spurt lærerne om de kan sette på fotball-VM, og det har de sagt ja til. Kampene er blitt vist i kantinen i regi av skolen. Dette må vi ha en diskusjon om.

Jeg har alltid sett alt av OL og skiløp. Jeg har fulgt håndball-landslagene til seiere i VM og EM, og fotballmesterskapene har alltid vært sommerens høydepunkt. Men i år er det annerledes. Fotball-VM i regi av Qatar ser jeg ikke på, selv om jeg gjerne vil.

At fotball-VM ble tildelt Qatar er et resultat av udemokratiske prosesser og korrupsjon. Qatar driver med sportsvasking - de bruker mesterskapet til å flytte fokuset vekk fra homofobi og kvinneundertrykkelse. Dette gjør de mens hele verden sitter og ser på. Skolene i Norge kan ikke støtte sportsvaskingen Qatar driver med.

Ikke «bare» fotball

Den siste tiden har fotball-VM stått på overalt. Det har stått på i skoletimen og klasserommet, det har stått på i kantinen i friminuttene, og ungdommer har sett det på telefonene sine overalt. Helt uten diskusjon.

Selv om fotball kan skape mye glede, er det også viktig at vi ser på de alvorlige menneskerettighetsbruddene som har skjedd under konstruksjonen av VM i Qatar. Dette handler ikke «bare» om fotball. For når Fifa truer med sportslig straff for å bruke «regnbuebåndet» og forbyr bortedrakter for å ha ordet «kjærlighet» på seg, trengs det en debatt om hvorvidt skolene skal godta dette. Vi kan ikke gå stille i dørene lenger.

Fotball og politikk er blandet, og debatten om boikott av VM bør holdes i live.

Skolene må ta stilling

Vi lærer ikke om menneskerettighetsbruddene som har skjedd i Qatar, og samtidig er VM blitt vist i kantinen. Selv om kampene ikke vises på dagtid lenger, ønsker jeg at vi får en debatt om hvorvidt det er greit at VM er blitt vist på skoler. Vi må spørre oss selv om dette er noe vi skal støtte.

At VM spilles i Qatar i år, får vi ikke gjort noe med, men skoleledelsen kan bruke muligheten til å ta en diskusjon. Hvis vi lukker øynene for alt annet enn sporten, tillater vi at det har skjedd menneskerettighetsbrudd. Fotball skal være gøy og inkluderende. Derfor må vi vise hvilke verdier vi står for, så vi kan få endringen vi trenger.

