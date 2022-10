Yrkesfagselever vinner statsbudsjettet

Aslak Berntsen Husby Leder, Elevorganisasjonen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har levert på elevenes krav, skriver Aslak Berntsen Husby.

Endelig økes utstyrsstipendet! Likevel er gratisprinsippet et stykke unna.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Den norske skolen har lenge vært en dyr affære for mange elever, men i årets statsbudsjett tar regjeringen grep om problemet og øker utstyrsstipendet med 50 millioner kroner. Elevene vil allerede neste år merke økningen godt på lommeboken. Dette er et stort steg, men vi er ikke helt i mål ennå.

Det har lenge vært etablert at skolen skal være gratis for alle. Derfor er det bakvendt at elever hver høst må betale påkrevd utstyr av egen lomme for å kunne delta i undervisningen.

Dette ser vi særlig på de yrkesfaglige linjene, hvor det er morgendagens fagarbeidere som må knuse sparegrisen for å komme seg gjennom de mest nødvendige fagene.

Brenna har levert

Når Statistisk sentralbyrå anslår at Norge vil mangle 100.000 fagarbeidere innen 2035, er det på tide at grep blir tatt. Å dekke en større andel av elevenes utstyr er riktig vei å gå.

Elevorganisasjonen spiser i dag kake for å feire en billigere skolehverdag. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har levert på elevenes krav og satt inn et tiltak yrkesfagselevene vil tjene spesielt godt på.

Dagens stipend er langt fra fullfinansiert – det vil si at det ikke dekker alle de nødvendige utgiftene til utstyr. Slik dyrkes forskjellene mellom fattig og rik.

Skolen er en av få arenaer hvor alle skal kunne stille likt, men størrelsen på foreldrenes lommebøker gjør dette vanskelig for mange. Nå kan disse bli mye mindre.

Ikke gratis ennå

Likevel, med regjeringens forslag med en økning på 50 millioner, er gratisprinsippet et stykke unna. En rapport arrow-outward-link fra 2019, utført av konsulentselskapet Rambøll, gjennomgikk hvor mye stipendet dekket. Den sa at utstyrsstipendet i dag mangler 114 millioner kroner for å oppnå fullfinansiering.

Så lenge dette behovet ikke er dekket, bygger norsk skole sosiale forskjeller, og for en komplett satsing på yrkesfag trenger vi gratis utdanning.

I dag viser regjeringen at de mener alvor i satsingen på yrkesfagene og gratisprinsippet i norsk skole. Dersom de skal fortsette med dette, må en fullfinansiering også komme på plass.

Så lenge elever må legge ut tusenlapper for utstyr de trenger for å lære, vil vi ha en stor svikt i skolen. I dag jubler vi, men vi slår oss ikke til ro før stipendet er fullfinansiert.

