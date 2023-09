Legalisering av cannabis handler ikke om normalisering

Det handler om skadereduksjon.

7. September skriver elev Fredrikke Sofie Frøshaug Poppe i Aftenposten Si ;D at ungdomspartier som ønsker å legalisere cannabis, ufarliggjør virkningen av narkotika, og at vi bidrar til å normalisere bruken i ungdomsmiljøer. Poppe anklager partiene for «å nå ut med billige poenger til unge førstegangsvelgere» under skolevalgkampen.

Der mener jeg sterkt at hun tar feil.

Å legalisere cannabis vil redusere den illegale markedsaktiviteten, som blant annet rekrutterer barn. I tillegg vil det frigjøre ressurser i politiet som heller kan brukes på andre områder, som for eksempel etterforskning av alvorlige voldtekter.

Ikke minst handler det om å regulere et marked som i dag er fritt for åpningstider, aldersgrense og krav til produksjon.

Farligere i dag

For det som faktisk er farlig, er at 1 av 4 nordmenn har prøvd cannabis uten den minste anelse om hva stoffet inneholder. Da er det uansvarlig å fortsette med dagens ruspolitikk.

Poppe nevner at hun er for avkriminalisering. Men selv om det selvsagt er et viktig steg på veien, løser det ikke alle utfordringene.

Når cannabis omsettes i det kriminelle markedet, har man ingen kontroll over hva brukerne putter i kroppen sin. Det gjør bruken langt farligere.

Trygghet og hjelp

Selv blir jeg også russ i mai, og da frykter jeg at noen får i seg tilsetningsstoffer som i verste fall kan føre til død. Spesielt når vi har et strafferegime som skremmer mennesker i sårbare og farlige situasjoner fra å ringe helsepersonell.

Vi må erkjenne at mennesker vil bruke rusmidler, enten det er ulovlig eller ei. Da handler det om hvordan vi kan gjøre det tryggest mulig.

Det er på tide å se vekk fra skremsel og begynne å rette blikket mot forskning og statistikk. Vi trenger en åpen dialog om rusbruk og dets farer – og dermed redusere problematisk bruk ved å tilby trygghet og hjelp.

