Å ha en lillebror med Downs er veldig fint og gøy

21.03.2023 18:30

Jeg ønsker meg at Simon og alle andre med Downs syndrom kan ha et vanlig liv i Norge, skriver Sanna (12). Her er de to sammen i snøen i vinter.

Liker du Simon, kommer han mest sannsynlig til å like deg også.

I dag er det Verdens Downs syndrom-dag, og derfor skriver jeg dette innlegget.

Jeg er storesøster til Simon og Timo. Simon har Downs syndrom. Jeg skal fortelle deg litt om hva det betyr.

Simon er ni år og går i fjerde klasse i Tromsø. Han er morsom, snill og omsorgsfull. Han får meg alltid til å le. Han trives på skolen, og mange der er også glade i ham.

Simons beste venn er naboen vår, Saga på seks år. De to er sammen så ofte det går. Simon elsker å være ute på tur, og han er veldig rask på både ski og på sykkel. Han liker også å kjøre slalåm, danse, synge og sove i telt. Det han liker aller mest, tror jeg, er popcorn og film.

Simon bryr seg ikke om hvordan du ser ut, om du er flink på skolen eller i fotball, om du har fine klær eller ny telefon. Liker du Simon, kommer han mest sannsynlig til å like deg også.

Det Simon ikke liker, er sinte mennesker. Og han blir veldig lei seg hvis han ikke får være med på det som andre barn gjør.

Simon er egentlig akkurat som alle andre, han bare gjør ting litt på sin måte.

Hva er Downs syndrom?

Simon er ikke syk. Downs er ikke en sykdom. Det er noe man er født med, akkurat som noen er født med brunt hår eller blå øyne. Personer med Downs syndrom har et ekstra kromosom . Simon har kromosom nummer 21 tre ganger i stedet for to.

Downs syndrom gjør også at han ser litt annerledes ut og snakker litt annerledes. Men det er helt greit, for vi er alle forskjellige.

Kroppen består av mange celler. Inni hver celle er det kromosomer, som bestemmer hvordan kroppen blir. Det er 23 kromosom-par i hver celle. Personer med Downs syndrom har ett ekstra kromosom i par nummer 23.

Trenger mer hjelp

Det å ha en bror med Downs er veldig fint og gøy. Simon blir nesten aldri sint på meg. Tvert imot. Hvis jeg er sint, kommer Simon alltid for å gi meg en klem.

Men det som kan være litt vanskelig, er at han alltid vil være sammen med meg og vennene mine når de er på besøk.

Downs syndrom gjør at Simon må øve mer for å lære nye ting. Siden Simon synes det er vanskelig å lære ting på skolen, får han hjelp fra en voksen. De voksne skal også sørge for at han har det bra på fritiden.

Det er viktig at han får denne hjelpen, men det hender at mamma er redd for at han ikke får all hjelpen han trenger.

Jeg syns egentlig ikke at det noe vanskelig å ha en bror med Downs syndrom, men jeg merker at mamma og pappa har mer å gjøre enn andre foreldre.

Dette ønsker jeg meg

Downs syndrom betyr veldig mye for meg, fordi jeg har flere i livet mitt med Downs.

Jeg ønsker meg at Simon og alle andre med Downs syndrom kan ha et vanlig liv i Norge.

Jeg ønsker meg at mennesker med Downs får hjelpen de trenger for å lære mest mulig, og at de blir behandlet akkurat som de fortjener.

Gratulerer med dagen, kjære Simon og alle andre med «det lille ekstra». Dere er så fantastiske. Gratulerer med dagen, alle sammen!

