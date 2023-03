Ikke kjøp Prime!

22.03.2023 19:30

På bildet promoterer youtuberne Logan Paul (t.v.) og KSI (t.h) drikken under et arrangement i fjor sommer.

Er det verdt å betale 149 kroner for en drikke som ikke egentlig er noe uvanlig i seg selv?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Prime er en sportsdrikk som er blitt veldig populær de siste månedene. Dette er blant annet fordi influenserne KSI og Logan Paul promoterer den på sosiale medier. På sidene sine anbefaler de sterkt å drikke Prime.

Rundt omkring på nett er det mange andre som også reklamerer for leskedrikken. Dette har gjort at mange prøver så hardt de kan å få tak i den.

I Norge er det ikke lett å få tak i Prime. En av de mest populære butikkene som selger det, er Fast Candy. Der koster det 149 kroner for en flaske. Noen av grunnene til at det er så dyrt, er hvor vanskelig det er å få tak i Prime i Norge, og hvor dyrt det er for butikkene å importere det.

Men det finnes mange billigere alternativer til Prime, som for eksempel Powerade eller Gatorade. Disse inneholder mye av det samme.

Fakta Tredjeplass i skrivekonkurranse Denne teksten kom på delt 3. plass i Aftenposten Si ;Ds skrivekonkurranse for ungdom. Tema var «nå er det nok!» Vi fikk inn flere hundre bidrag, og nivået var skyhøyt. Følg med! Resten av vinnertekstene blir publisert de neste dagene. Vis mer

Billigere i USA

Fordi det ikke er lett å få tak i Prime utenfor USA, er folk villige til å betale veldig mye for noe som egentlig bare koster to dollar der.

Og det er ikke bare i Norge det er dyrt. I Storbritannia er det mange som leter hardt og overalt for å få tak i Prime. På Ebay selges en flaske for opp mot 15 pund, altså dyrere enn i Norge. I Storbritannia har de til og med enda flere forskjellige typer sportsdrikker enn her, så det at folk er villige til å betale så mye, er dumt.

Det at det er høy etterspørsel etter drikken, gjør at Prime tjener masse penger.

Selv om mange tror at det bare er KSI og Logan Paul som eier Prime, er det ikke det. Det meste av selskapet er eid av Congo Brands, som igjen er eid av Max Clemons og Troy Steiger.

Er det verdt det?

Så er det verdt å betale 149 kroner for en drikk som ikke egentlig er noe uvanlig i seg selv? Det kommer an på om du kjøper den for å delta i selve «trenden», eller om du gjør det fordi du tror at du ikke kan finne noe lignende for lavere pris.

Det finnes syv smaker av Prime, og mange av disse smakene kan du allerede få i for eksempel Gatorade og Powerade, som vanligvis bare koster 30 kroner på de fleste matbutikker. Prime er definitivt overpriset med tanke på innholdet i flasken, men det kan være verdt det for noen hvis de bare syns det er spennende.

Men siden Prime altså ikke er så spesielt som mange kan tro, burde du kanskje tenke deg om en ekstra gang før du kjøper noe som du egentlig kan finne på nærmeste Rema 1000.

