«Rommet mitt ser ut som om det er beleiret. Av meg.» «Heldigvis har jeg funnet ut at jeg ikke er alene om å ha en kaotisk mai måned.» «Men presset er ikke kun på gode karakterer – det er også på å være en perfekt student.» «Derfor er #thisgirl er veldig klar for å ta et oppgjør med #thatgirl», skriver Stine Bentzen.

15.05.2023 00:00

Jeg sitter med mild panikk og prøver å skjønne hvordan i alle dager dette skal gå.

Rommet mitt ser ut som om det er beleiret. Av meg.

Å stikke hånden inn i skuffen under pulten min er en spennende øvelse som kan resultere i et gjensyn med alt fra en halvspist energibar til en gammel mattelekse, tilsynelatende lagt der i frustrasjon eller et innslag av kaos.

Det er godt mulig at det er levende planter på rommet mitt akkurat nå, men det er i så fall ikke med vilje.

Jeg er ikke alene. Eksamensperioden er her eller nærmer seg for de fleste, og dermed inntreffer kaos og press om at alt man gjør nå, har betydning for fremtiden. Men presset er ikke kun på gode karakterer. Det er også på å være en «perfekt» student.

En polert sannhet

Å gå på Instagram og søke på #studying er vel omtrent like bra for selvfølelsen som å søke på #sommerkroppen eller #bikinibody.

Frustrasjonen later til å være klippet bort. Tilbake står rene pulter, pastellfarger og til og med levende planter. Alle notatene er tydelig tatt på en effektiv måte, de er satt inn i ryddige ringpermer, og det hele ble planlagt en gang på starten av året.

Jeg tror jeg har ringt hjem ca. annenhver dag og erklært at jeg kommer til å droppe ut, skriver spaltist og student Stine Bentzen.

Studieteknikker med navn som minner meg mer om pastaretter enn noe annet, og som skal gi superresultater på rekordtid, legges ut. Det loves at det er mulig å jobbe smart og ikke hardt, og at å lese til eksamen kan være både gøy og givende og hipp hurra! så fint det er å ha et perfekt balansert liv.

Dette kan sikkert være sant. Men det er ikke helt sannheten.

Derfor er #thisgirl er veldig klar for å ta et oppgjør med #thatgirl.

Mangel på balanse

En god del av et studium tilbringes nemlig i kjedsomhet og frustrasjon. Særlig eksamensperioden, der hele året skal summeres opp og testes i én prøve, er stressende og vanskelig.

Jeg har vært halvveis i fosterstilling og på vei mot å rive ut håret mitt helt siden jeg begynte å prøve å øve, og tror jeg har ringt hjem ca. annenhver dag og erklært at jeg kommer til å droppe ut.

Heldigvis har jeg funnet ut at jeg ikke er alene om å ha en kaotisk mai måned.

Når jeg snakker med folk jeg møter, er erfaringene nemlig ofte de samme, om ikke spesielt banebrytende: Å studere er vanskelig, og å øve til eksamen er stressende.

Noen oppgaver ender man opp med ikke å klare å løse, noen ting kommer man aldri til å huske, og noen forelesninger gikk man glipp av fordi man hadde vært ute kvelden før eller sovet for lite.

Det betyr hverken at man er dum, lat, håpløs eller mislykket. Det betyr i alle fall ikke at man er alene om å slite, eller at man har valgt feil fag, selv om det ikke ser ut som på Instagram hele tiden. Det betyr kanskje bare at man må lære hvordan man lærer, finne ut hva som funker for seg, og rote seg bort en del på veien.

Det er mangel på denne balansen, den som viser at det finnes mange, lange og knotete veier til ethvert eksamensrom, som bekymrer meg.

Beste venn eller verste fiende

Dette betyr ikke at ikke studieinfluenserne kan være hjelpsomme og gi gode tips og triks. Det er bare at det er når jeg oppsøker det mest, at jeg trenger dem minst.

#Thatgirl er alles beste venninne når vi for én gangs skyld tar oss råd til brokkoli og korktavle og starter et semester med blanke ark. Hun er vår verste fiende når tårene renner, det ligger tilfeldige øvingskort på bakken og man har tråkket på tegnstiften til korktavlen som skulle være selve symbolet på et vellykket liv.

Eksamspresset er stort nok fra før om det ikke skal blandes med følelsen av å være mislykket fordi oppladningen ikke er perfekt, hypereffektiv eller ender med A i alt.

Så uansett om du er #thatgirl eller mer som #thisgirl, ønsker jeg deg lykke til i eksamensperioden. Kanskje ligger du bedre an enn du tror – uansett hva Instagram sier.

