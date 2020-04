Vi ser nå, bedre enn noen gang før, hvor viktig det er at vi disponerer ressursene våre riktig. Det er ikke ubegrensede mengder med smittevernutstyr, og det får vi svi for nå.

Alle hamstrer til seg det de kan. Hva med alle de andre ressursene vi er så avhengige av? Skal vi bare bruke dem opp uten å tenke over det? Eller skal vi ta tak og avverge den største krisen, nemlig klimakrisen, en gang for alle?

En tankevekker

Koronakrisen har åpnet øynene våre. Vist oss at det er mulig å leve helt fint uten å måtte reise på sydenferie flere ganger i året. Eller kjøpe nye klær hver gang man er på senteret.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Se for deg at du bor i et lite blikkskur i et fattig land. Du har aldri vært utenfor landet, og du jobber masse for å få inn penger til familien din. Det kommer stadig nye stormer og ekstremvær som fører deg og familien på flukt. Dette skjer fordi noen overforbruker.

Er det rettferdig?

Norske sjeiker

Klimakrisen rammer de som har lite. De som ikke har noe, mens vi oljesjeiker i nord koker kloden uten å tenke så mye over det. Vi flyr mer, og vi er vant til å kunne gjøre det vi vil når vi vil. Men det vi egentlig gjør, er å hamstre av jordens ressurser.

Privat

Privat

Akkurat nå føles det som at verden står stille, vi har tid til å tenke, vi har mulighet til å handle. Vi skal endre oss. Det er motbevist at folk ikke har evnen til å omstille seg raskt nok, at vi ikke kommer til å greie å avverge en fatal klimaendring.

Nå har vi sjansen

Koronakrisen har vist oss at, når vi virkelig vil, da kan vi greie hva som helst. Så tenk over hvor viktig det er for deg med den sydenferien, eller den nye genseren. Tenk over det faktum at det fører til enda mer ødeleggelse av klimaet i verden. Er det verdt det?

DU kan gjøre et valg. Du kan bestemme deg for å ikke gå tilbake til den samme hverdagen.Du kan gjøre verden til et bedre sted og forhindre den neste store krisen: klimakrisen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.