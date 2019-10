Det var først når Greta Thunberg begynte å invadere mine sosiale medier-kontoer at jeg fikk en åpenbaring i klimasaken. Etter det bestemte jeg meg for å bli veganer.

Det er akkurat derfor jeg nå i dag skal ta opp et tema, spre mitt synspunkt, kanskje til og med «make a difference». Prøve i hvert fall.

Som en vegansk, miljøtenkende ung jente som betaler nesten alt av spesialkost og gjenbrukbare produkter selv, har jeg en hel del meninger om det økonomiske aspektet av det miljøvennlige produktsalget. Hvor kostbart økologisk og vegansk mat er, hvor mye et stål sugerør koster og hvor mye mer penger man må bruke på papirpose istedenfor plastpose. Dette er bare noen eksempler.

Politikerne oppfordrer oss til å bli mer miljøvennlige, spise mindre kjøtt, kjøre mer kollektivt, kjøpe mindre plastikk og mye mer. Men gang på gang blir oumph, papirposer, økologiske matprodukter, kollektivbilletter, gjenbrukbare og andre miljøvennlige produkter dyrere.

Dobbel pris

Hvorfor be oss tenke miljøvennlig, men ikke gi alle de samme mulighetene til faktisk å gjennomføre det, uavhengig av økonomi? Dette er spørsmål jeg har stilt meg selv minst hundre ganger i løpet av de siste månedene.

Vi har ifølge FN 11 år på oss å gjøre absolutt alt i vår makt for å redde den eneste jorden vi har. Men samfunnets ledere hindrer mindre velstående i å gjøre akkurat dette.

Dersom man velger vegetardeig eller økologisk kjøttdeig foran vanlig kjøttdeig, kan man risikere å betale nærmest det dobbelte. For en person med en høy inntekt i den fine delen av Oslo er kanskje de ekstra kronene ingenting. Men for en barnefamilie med lavere inntekt kan disse pengene bety mye når man skal få endene til å møtes i slutten av måneden.

Her er et eksempel fra Menys nettsider: Økologisk kjøttdeig 400 gram: 74, 90 kroner (Gilde). Kjøttdeig 400 gram (Meny): 51, 90. Veggideig 250 gram (Folkets): 41, 90.

Altfor få folk snakker om dette, altfor få politikere bryr seg.

Tomme ord

Jeg vet selvfølgelig at prisen på kjøtt- og veggideig ikke er det viktigste i dagens klimatiske kaos. Men mitt poeng er at for at vi ikke-maktbesittende mennesker skal kunne hjelpe til i klimasaken, må vi også kunne handle i hverdagen.

Det gjør vi på lettest måte gjennom våre innkjøpslister. Men i dag er mulighetene til dette minimalisert fordi den økonomiske biten ikke er tilpasset alle sosiale klasser. Alle fortjener de samme mulighetene til å gjøre en bedre fremtid.

Du som leser dette, tenker kanskje at mitt synspunkt på denne krisen er ikke relevant, at mine ord bare er blanke tastaturklikk. Og det kan godt være at de spekulasjonene er korrekte. Men hvilket menneske hadde jeg vært hvis jeg ikke engang prøvde?

Altfor mange medier, altfor mange makthoder presser den miljøvennlige livsstilen på oss, men altfor få ser hvordan realiteten er. Realiteten er at de kaster ut tomme ord og reklamerer for miljøvennlige produkter som mange ikke har råd til.

Det er på tide at de gjør handling av sine ord og gir alle en sjanse til å hjelpe.

