En torsdag kveld i mars slår syklonen Idai til i Mosambik, Malawi og Zimbabwe. Vindhastigheten når over 200 km/t. 1000 mennesker dør.

Jeg har bodd i Mosambik i tre år, men jeg fikk ikke med meg dette før noen dager senere, da en av vennene mine derfra fortalte meg om det. Hvorfor har vi ikke hørt mer om dette i mediene? Er det ingen som bryr seg?

På størrelse med Oslo

Beira, en by på størrelse med Oslo, er blitt hardest rammet av naturkatastrofen. 90 prosent av hele Beira er nå ødelagt.

Over 1000 mennesker har mistet livet som følge av syklonen, 600 av disse i Mosambik. Men ikke nok med det. Hele to millioner mennesker er blitt påvirket av syklonen i de tre landene.

Hvis det hadde vært en like stor syklon i Oslo, hadde det ikke vært i nærheten av et like stort problem på grunn av materialene og kriseberedskapen vi har råd til.

Vant med død

Dette er en stor katastrofe, men hvorfor så lite snakk om det? Jeg er en jente på 14 år. Jeg klikker ofte gjennom sosiale medier. Selv føler jeg at jeg har hørt mye mer om stormer i USA, som for eksempel Florence-orkanen der 51 døde. Eller terroren i moskeene i New Zealand, som skjedde rundt da syklonen slo til. Terroren var overalt i mediene. I New Zealand var det 50 døde.

Selvfølgelig sier jeg ikke at disse tragediene ikke er like viktige, jeg mener bare at det er rart at syklonen fikk så mye mindre oppmerksomhet.

Jeg har snakket med andre for å prøve å finne svar på hvorfor så få snakker om det. Mange kommer med forslag om at det kan være fordi Mosambik er fattigere og derfor mindre viktig i mediene. Eller fordi vi er blitt vant med folk som dør i Afrika.

Sånn burde det ikke være. Mosambik er veldig fattig, og det er kanskje vanligere med dødsfall der, men det burde være en grunn til at katastrofen skulle fått mer oppmerksomhet og hjelp i stedet for mindre.

Katastrofen er ikke over

Siden jeg føler en nær tilknytning til Mosambik, har jeg fokusert på å hjelpe der jeg kan. Hvis du også vil hjelpe til, kan du starte med å dele dette eller donere penger til organisasjoner som hjelper til. Familien min har donert penger til Redd Barna.

Naturkatastrofen er ikke over. Menneskene påvirket trenger fortsatt hjelp. Siden syklonen traff land, har dødstallene økt drastisk. Flere millioner er påvirket av syklonen.

Kolera og malaria har begynt å spre seg.

Det vil ta lang tid før dette er over for menneskene i Mosambik, Malawi og Zimbabwe. Dette vet jeg ikke om mediene skjønner. Derfor spør jeg igjen, hvorfor er det så lite snakk om dette? Hvorfor får mediene det til å virke som en uviktig hendelse?

