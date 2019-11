Netflix-serien Narcos viser en fiksjonspreget versjon av Colombias narkotikahistorie. Modern Familys Gloria fremstiller Colombia som et sted hvor naboer blir knivstukket annenhver dag. I andre populære TV-serier som The Sopranos og Family Guy er de colombianske karakterene vi møter, narkotikasmuglere. Hva kan denne fremstillingen føre til?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Da jeg for snart to måneder siden pakket kofferten og flyttet til Colombia for et halvt år, hadde jeg med meg noen av forventningene nevnt ovenfor.

For å sette det litt på spissen trodde jeg at jeg skulle reise til et land hvor jeg kunne se kokain på gatehjørnene og ikke kunne ta med meg telefonen ut døren. Heldigvis lærte jeg etter kort tid at virkeligheten ikke stemmer overens med alle fordommene.

REUTERS/Daniel Becerril

Stereotypier

Mine colombianske venner har flere kjipe historier å fortelle om hvordan de er blitt møtt med fordommer av vestlige. En kamerat fortalte meg at han en gang fikk spørsmålet om hele familien hans var narkolangere. En venninne møtte en nordmann som bare hadde lyst til å snakke om Pablo Escobar, kanskje tidenes største narkobaron, da hun fortalte at hun var fra Colombia.

Heldigvis oppstår det ikke slike situasjoner hele tiden. Men ofte ligger ikke problemet i hva folk sier, men i hva de tenker og forventer.

Å leve med merkelappen «fra et narkoland» kan være ganske vanskelig. På samme måte som tyskere ikke alltid synes det er gøy å snakke om nazismen, og muslimer ikke ønsker å bli assosiert med terrorister, er det flere ting colombianere ikke synes det er gøy å vitse om.

Pablo Escobar, narkotika eller annet som assosieres med et veldig trist kapittel i landets historie, er blant dem. Det er ikke vanskelig å forstå tatt i betraktning hvor mange som døde og led på grunn av narkohandelens ringvirkninger, og som i stor grad fortsatt lider.

Privat

Popkultur

Når det eneste vi europeere vet om landet, er det vi har lært fra TV-serier, vitner det om dårlig kulturell og sosial kompetanse. Når en colombianer blir møtt med kjipe vitser og negative assosiasjoner, kan det være vanskelig å bygge relasjoner videre.

Min lille opplevelse i ett spesifikt land er en del av et mye større tema – å kunne se mennesker som individer og ikke bare som medlemmer av en kultur. Det er selvfølgelig spennende å lære om andre land gjennom populærkultur, og er vi heldige, kan det utvide horisonten vår. Mye av kunnskapen og interessene vi har for andre land, kommer jo nettopp fra film, TV og litteratur.

Er vi derimot mindre heldige og mindre kritiske, kan det føre til at vi får et skjevt bilde av en hel befolkning! Blant annet kan det være lurt å tenke på at de fleste seriene jeg allerede har nevnt, viser Colombia fra et amerikansk perspektiv. I vår tid, hvor vi blir forsøkt påvirket fra alle kanter, er det viktigere enn noen gang å være kritisk til informasjonen vi får servert.

Fordommene forsvant

De syv ukene jeg har vært i Colombia, har vært noen av de beste jeg har opplevd. Selv om jeg må ta litt andre forholdsregler enn i Norge, har jeg ennå ikke følt meg utrygg. Jeg har heller ikke sett salg av kokain, noe de fleste colombianere heller ikke har. Derimot har jeg møtt et land og en befolkning med store hjerter, store variasjoner og et stort ønske om å bli assosiert med andre ting enn narkotika og vold.

Med dette håper jeg at du kan ta innholdet med en klype salt neste gang du ser på Narcos eller lignende serier, og at du ikke lar innholdet definere din oppfatning av Colombia eller resten av verdensdelen. Neste gang du møter en colombianer eller en person fra et annet land som assosieres med visse stereotypier, kan hovedfokuset ditt være å bli kjent med dem, ikke bare å sette en merkelapp på dem.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.