Etter koronautbrotet har vi nordmenn på rekordrask tid måtte vende oss til å leve livet vårt mest digitalt.

Skulen er digital, foreldre jobbar heimanfrå, og vener og familie kan vi treffe på Zoom og Facetime. Men den nye måten å leve livet vårt på har ein stor veikskap: Mange nordmenn dett utanfor samfunnet grunna dårleg eller ikkje-eksisterande internett.

Kva med oss i grisgrendte strøk? Gje oss eit internettløft!

Ein ny digital kvardag

I min husstand er vi tre søsken og to vaksne. Kvardagen vår er nok ganske lik som mange andre norske familiar i desse dagar, og det aller meste av skule og arbeid skjer over internett.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ein vanleg dag startar gjerne med at alle står opp til halv åtte og et felles frukost – ganske idyllisk, men når skule- og jobbdagen tek til klokka 8, brakar helvete laus:

To av tre søsken startar dagen med Teams-møte med klassen, medan eldstemann har naturfag og skal sjå dokumentar om radioaktivitet. Mor i huset har morgonmøte på Skype med kollegaene sine, og far, som er dagleg leiar på bærmottaket i kommunen, skriv mailar innimellom lamming og florenturar.

I ei ideell verd hadde alt dette gått knirkefritt, og alle kunne smilande treffast til middag klokka 16. Slik er det diverre ikkje.

.

Anna Sofie Ekeland Valvatne / Privat

Ofte endar det opp med at alle sit i forskjellige rom og riv seg i håret over at vi dett ut og inn av digitale møter, at dokumentarar og filmar ikkje lastar opp og mailar ikkje vert sende.

Vi treng eit internettløft!

Eg trur ikkje eg og familien min er dei einaste som er råka av dårleg internett. Her eg bur har vi til dømes breiband som går gjennom nesten 50 år gamle telefonleidningar.

Kvifor må vi i distrikta henge etter i utviklinga? Kvifor kan ikkje vi få raskt fibernett slik som folk i byen tek som heilt sjølvsagt?

Eg meiner vi treng eit internettløft!

Det bør byggast ut godt fibernett i heile landet – også i grisgrendte strøk

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.