26. mars kom krisepakken for studenter med deltidsjobb som har mistet sin biinntekt. Støtten kom i form av et lån fra lånekassen på 26.000 kroner, noe mange studenter stiller seg negative til. Ikke bare er de negative, de benytter ord som «hårreisende» og «flaut».

Personlig er jeg student på NTNU i Trondheim, og jobber ved siden av studiene mine. Det siste døgnet har jeg kommet over utallige leserinnlegg fra medstudenter angående denne krisepakken.

Det toppet seg da jeg leste et innlegg i Universitas der det stod at «regjeringen har misforstått forskjellen på lån og lønn». I samme innlegg blir studenter beskrevet som såret, redde og frustrerte. Det som er gjennomgående, ikke bare i dette innlegget, men omtrent alle uttalelser jeg har kommet over, er at den norske studenten fremstår som et offer.

Kravstore studenter

Kan man virkelig beskrive den norske studenten, som går på gratis skole og mottar støtte fra staten, som noe annet enn privilegert? Jeg vil oppfordre de studentene som mener regjeringen har lagt frem et hårreisende tilbud, til å se litt nærmere på hva ordene krise og unntakstilstand betyr:

Krise defineres som en vanskelig situasjon, et avgjørende vendepunkt eller en plutselig forandring.

Unntakstilstand defineres som en rettslig tilstand hvor alminnelige lover midlertidig er satt ut av kraft.

Nå har det seg slik at begge disse uttrykkene er høyst aktuelle. Det å sitte som student å forvente at du kan forsyne deg av nasjonens lommebok for å betale regningene dine mener jeg er pinlig.

Vi må også bidra

Som sagt er jeg selv student, leier leilighet, betaler regninger og kjøper min egen mat som alle andre. Jeg ønsker ikke å bli satt i samme bås som de som venter på at regjeringen skal trylle frem gratis penger.

Det er på tide at den norske studenten også gjør sin del av den nasjonale dugnaden. Vi kommer alle til å gå i minus før denne krisen er over. Personlig jubler jeg for et ekstra lån!

