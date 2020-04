FpUs løsninger på situasjonen i Moria er hårreisende.

I møte med kriser blir det tydelig hvilke partier som velger solidaritet over grådighet.

22. april skriver to medlemmer av FpU om hvorfor vi ikke bør ta imot menneskene fra Moria-leirene. Innlegget viser tydelig at FpU som vanlig er på feil side av historien.

Unnskyldning for ikke å hjelpe

I innlegget sitt seiler partimedlemmene på de samme mytene som FpU og Frp alltid skyver foran seg i debatten om flyktningpolitikk. Det er samme punchline hver dag, men i en tid hvor sanitære behov er enda viktigere, fremstår deres løsning som enda mer hårreisende.

Forholdene i Moria-leirene har blitt dokumentert fra flere kanter.

Forholdsreglene som vi kan ta her til lands, lar seg ikke gjennomføre når mennesker bor tett oppå hverandre og deler vask og toalett med tusenvis av andre mennesker.

Helsepersonell som har vært i leirene, forteller at det er umulig å hjelpe folk der de er, fordi hjelpeorganisasjoner ikke slipper inn. Dette viser at FpUs ønske om å «hjelpe folk der de er» ikke er en løsning. Det er simpelthen bare en unnskyldning de bruker for å ikke hjelpe mennesker i nød.

Handler ikke om gullbillett

Videre påstår de at å evakuere leirene vil være å gi noen flyktninger gullbilletter, mens andre ikke får det.

I kritiske situasjoner gjøres det alltid prioriteringer, og det aktuelle forslaget har vært å prioritere evakuering av barn fra Moria.

Forslaget har ikke bare blitt diskutert av politiske partier og kjendiser. Hjelpeorganisasjoner som Amnesty International og Leger Uten Grenser har fremmet samme forslag.

Det er ikke fordi man velger å ignorere andre flyktningleirer, men fordi den geografiske beliggenheten til Moria-leiren gjør at disse flyktningene er mer utsatt for korona pr. dags dato. Dersom korona kommer på toppen av allerede ulevelige forhold, vil det være en dødsdom.

FpU har en gjennomgående tendens til å tro at man i flyktningpolitikk må velge mellom å drive bistandsarbeid eller ta inn flyktninger.

Heldigvis kan vi ha flere tanker i hodet, og det må vi slik som dagens situasjon er.

