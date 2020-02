Nygaard, Wilma Nora D. / NTB scanpix

I dagens debatt om influensere og kroppspress synes jeg kjernen av problemet blir glemt. Jeg synes det er trist at vi rakker ned på enkeltpersoner for å få frem poenget vårt. Det viser at vi har for lite kunnskap om hvorfor folk gjør som de gjør og er som de er.

Jeg tror mye kunne vært løst om vi var mer nysgjerrige og hadde mer forståelse for hverandre. Mennesker gjør som de gjør av en grunn. Har mennesker det vondt, uttrykker man det, og måten man gjør det på, er forskjellig fra person til person.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Handler om oss alle

Noen begynner å sulte seg, noen ruser seg, noen utagerer og blir kriminell. Noen skader seg selv, noen drikker seg full og tar med en ny hjem hver helg, noen sitter foran TV-en med en venn og spiser is, noen opererer seg for å endre på hvordan de ser ut.

Alt dette handler om det samme: at man har det vondt. Det er ufattelig viktig å snakke om kroppspress, men når man prøver få det til å handle om enkeltpersoner, forsvinner det faktiske problemet. Det er mye større enn enkeltpersoner.

Vi må forebygge. Vi må bygge opp ungdom til å tro på seg selv og vite at de er gode nok. Slik at man aksepterer seg selv som man er, uavhengig av andre.

Alle må vite at de er gode nok uavhengig om de har god utdanning, gode karakterer, stjerneoppførsel, lever opp til samfunnets normer, er «lik alle andre» og så videre.

Privat

Nå er det ikke rom til å være annerledes uten å bli sett ned på. Går du inn på en videregående skole nå, så er alle like. Man ser ikke forskjell, fordi man blir dømt hvis man skiller seg ut.

Annerledes er bra. Annerledes er viktig. Vi trenger alle typer mennesker i samfunnet for at det skal gå rundt, og for at det ikke skal være kjedelig.

Vær trygg på deg selv

Du er ikke mindre verdt om du har større hofter eller mage, om du har strekkmerker på lårene, om du ikke har synlige magemuskler eller sprettpupper.

Og du er ikke mindreverdig om du har det heller. Det eneste viktige med kroppen er at den fungerer og ikke hindrer deg fra å gjøre som du vil, men gjør den det er du ikke mindre verdt, da heller.

Når du en gang dør, er det ikke puppene dine eller sterke legger folk vil huske deg for, men hvordan du var mot andre. For hvem du var som person.