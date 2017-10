Da jeg var liten, snakket jeg mye og hadde spørsmål om det aller meste. Som de fleste andre var jeg veldig opphengt i ting som var urettferdig.

Spesielt hvorfor ting var som de var. Mesteparten av tiden fikk jeg et halvhjertet «sånn er det bare noen ganger» eller «noen ting er bare urettferdig» til svar.

Jeg er sikker på at både voksne og barn kan kjenne seg igjen i dette.

Men nå, flere år etter, forstår jeg fortsatt ikke hvorfor ting er som de er.

Jeg forstår ikke hvorfor jeg ble født i et av verdens mest privilegerte land, hvorfor jeg har rettigheter eller hvorfor jeg har rett til å mene og si nøyaktig det jeg vil, når en annen ikke har noe av dette.

Jeg skjønner ikke hvorfor jeg fikk utdelt det livet. Men jeg vet og forstår at jeg har en stemme. Og hvis ikke jeg, og vi, tør å bruke stemmen vår, hva er den til nytte for?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Flere millioner barn

Bare noen timer unna oss sitter det en jente på min alder. I motsetning til deg og meg bekymrer ikke hun seg over hva hun skal ha på seg i morgen.

Eller oppvaskmaskinen som egentlig skulle bli tømt for flere timer siden, om hun rekker å sminke seg før skolen i morgen eller tenke på neste sydentur.

I motsetning til deg og meg har hun ikke et kjent og trygt sted som hun kan kalle hjem, eller en familie å støtte seg på eller en vennegjeng å være med.

I motsetning til deg og meg lever hun et liv hvor konstant frykt er blitt en del av hverdagen. Hvor fremtiden er usikker – om den i det hele tatt eksisterer.

I dag foregår en av de største flyktningkrisene gjennom tidene. Ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger er det i dag 60 millioner mennesker på flukt i verden.

Flere millioner av disse er barn. Gjennom medier får vi stadig små innblikk i krisen, men det er alt. Innblikk.

Vi leser om mennesker som drukner på vei over Middelhavet, og om hvordan kapasiteten til flyktningleirene verden over sprenges. Vi hører om mennesker som ofrer alt bare for å nå frem til et trygt sted.

Ikke bare statistikk

Og så sitter vi her i våre varme hjem og klager over at vi snart må begynne å skrape vinduene på bilene våre.

Det er så viktig å huske at disse menneskene ikke bare er statistikk, tall på en graf eller en overskrift i VG.

Dette er mennesker med følelser, familier og ambisjoner. Alle disse 60 millioner flyktningene er individer akkurat som deg og meg.

Selv om det kan føles ut som at denne krisen er langt unna, og ikke berører akkurat deg og meg, så har vi likevel et ansvar.

Vi har alle et ansvar for å hjelpe og bry oss om hverandre. Og i tider som dette er det så utrolig viktig å huske på. Det er 60 millioner mennesker på flukt i verden, det er 60 millioner grunner til å bry seg.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.