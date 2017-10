Abortdiskusjonene har nok en gang blafret opp i mediene. Det virker som om det er en del av befolkningen som ligger under en stein og ikke klarer å se rettighetene kvinner blir frarøvet dersom abort er ulovlig.

Utvekslingsstudent Oline Eriksen Rio skrev et innlegg på Si ;D 19. oktober om den groteske abortsituasjonen i Irland, hvor kvinner har dødd og voldtektsofre tvunget til å bære frem barn på grunn av landets abortlover.

Tormod Langvik-Hansens motsvar var på trykk 23. oktober. Han forstår ikke hvorfor Eriksen Rio mener begrepet "pro-life", som abortmotstanderne benytter, er misvisende.

Overkjører budskapet

Jeg elsker engasjement, og jo flere som deltar i slike debatter, jo bedre er det. Det er viktig å belyse temaet og få folk til å ta standpunkt.

Det jeg derimot reagerer på, er at Langvik-Hansen kan trekke ut én setning fra innlegget hennes, uten å si noe om resten av innlegget i det hele tatt. Hva er ditt standpunkt rundt at folk dør bare fordi de ikke får tatt aborten de trenger, Tormod?

Er virkelig hennes setning om at «pro-life» er misvisende ordbruk såpass kontroversiell at det skal overkjøre budskapet i resten av innlegget hennes?

Vagt begrep

Et foster anses ikke å være levedyktig før i svangerskapsuke 24. Det vil si at frem til dette er fosteret i teorien bare en celleklump som ikke ville hatt mulighet til å overleve utenfor mors kropp.

Det er altså mer liv i døgnfluen du smekket til i sommer, enn i fosteret. Jeg mener derfor begrepet «pro-life» er misvisende, som Eriksen Rio sier.

Liv er begrepet vi bruker for å skille levende organismer fra døde organismer og anorganiske gjenstander. Et liv kan altså være alt fra gjæren du bruker i bolledeigen, til et dyr eller et fullbyrdet menneske.

Det er umulig for meg å si hvor på spekteret et foster er, men jeg håper dette setter litt perspektiv på hvor vagt begrep «liv» er.

Så får du selv ta et standpunkt på om du fortsatt mener begrepet er misvisende eller ikke.

