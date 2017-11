Kjære Nanna

Er analsex vanlig?

Hilsen gutt (19)

Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære gutt (19), tusen takk for spørsmålet ditt.

Svaret her er egentlig både ja og nei.

Jeg har inntrykk av at nysgjerrigheten og fokuset på analsex har økt blant alle kjønn de siste årene, og jeg får mange spørsmål om det både her i Aftenposten og når jeg snakker med klienter.

Kanskje har det sammenheng med at analsex ofte vises i porno, og at porno er blitt lettere tilgjengelig for alle, eller kanskje har vi bare blitt mer åpne når det kommer til å snakke om alle de forskjellige måtene man kan ha sex på.

Det er jo vel og bra, men det kan kanskje også føre til at man tenker at det er noe «alle gjør», noe som nok ikke stemmer helt med virkeligheten.

Ingen klare tall

Du spør om analsex er vanlig, men jeg har ingen klare tall som kan si det ene eller det andre. Mange tenner på og fantaserer om analsex, og en god del ønsker også å utforske det i virkeligheten, men det er også mange som overhodet ikke tenner på det, eller som liker å fantasere om det, men ikke vil prøve det i virkeligheten.

Alt dette er like vanlig, og det er bare du som kan bestemme om analsex er noe du har lyst til eller ikke.

Monica Strømdahl

Analsex kan sies å være en mer avansert måte å ha sex på, og det er ikke slik at det er noe alle må har prøvd, eller noe alle har lyst til.

En erogen sone

Når det er sagt, er anus er en av kroppens erogene soner, og uavhengig av kjønn så kan det å stimulere dette området bidra til en økt nytelse, opphisselse eller orgasme, men bare dersom det er noe man selv ønsker og tenner på.

Fakta: Dette er Nanna – Nanna er sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og jobber som foredragsholder og terapeut i eget foretak, samt som tiltaksleder i Rosa kompetanse helse. – Hun holder jevnlig foredrag og kurs om seksualitet, og brenner for normkritisk kunnskapsformidling, inkluderende seksualundervisning og god seksuell helse for alle. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Dersom ikke alle parter er forberedt, kan det bli ubehagelig og vondt, og det skal det ikke være.

Men dersom du kjenner at dette er noe du har tenner på og har lyst til å utforske så er det viktig med litt forberedelse før du kaster deg ut i det.

Jeg skrev en spalte om dette 13. mai i år. Du kan lese den her.

Der kan du lese om hva som er viktig å vite, samt hvordan man burde forberede seg før man vil prøve analsex; stikkordene er kondom, masse vannbasert glidemiddel, god kommunikasjon og god tid.

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)