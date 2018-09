Vi er alle annerledes på hver vår måte.

Til deg som lider av sjeldne og mindre sjeldne diagnoser.

Til deg som ligger våken natten lang og skulle ønske du var som alle andre, fordi du føler det annerledes. Jeg har en beskjed til deg.

Følte meg annerledes

Selv følte jeg meg annerledes i flere år. Annerledes fordi jeg måtte møte opp til spesialundervisning flere ganger i uken, fordi jeg ikke mestret de sosiale kodene.

Jeg var såpass liten da jeg fikk diagnosen Turners syndrom at jeg ikke forstod hva diagnosen innebar. Det eneste jeg forsto, var at jeg er annerledes. Ikke helt som alle de andre.

Jeg husker enda frykten jeg satt inne med.

Frykten for ikke å nå målene mine. Frykten for å sitte hjemme og «nave» i stedet for å gjøre noe familie og venner kunne være stolte over.

Men mest av alt kjente jeg på frykten for å mislykkes i jakten på å bli fotballproff. Fotball var det eneste som lå i tankene mine. Det var det eneste jeg trodde jeg var god til.

Derfor var det også det jeg drømte om å bli.

Vi er alle unike

Men frykten for fremtiden var en unødvendig bekymring. Jeg er nå på god vei til å fullføre VGS og spiller basket i 1. divisjon. I fremtiden tenker jeg å studere idrett ved Idrettshøgskolen.

Fakta: Dette er Turners syndrom • Turners syndrom er en medfødt sykdom som skyldes feil i kroppens arvemateriale, der det ene av de to kjønnskromosomene helt eller delvis mangler. • Genfeilen fører til mangelfull utvikling av eggstokkene og østrogenmangel når de kommer i puberteten. • Tilstanden rammer bare jenter. • Disse jentene kjennetegnes ved kortvoksthet, manglende kjønnsmodning (brystutvikling og menstruasjon), og visse spesielle kroppstrekk. • De aller fleste med Turners syndrom har normal intelligens, men mange kan oppleve lærevansker på skolen. Kilde: Norsk helseinformatikk

Og jeg har forstått at vi alle er annerledes på hver vår måte.

Tenk hvis alle sammen var like perfekte med like egenskaper og kvaliteter? Jeg velger å tro at de fleste ville tenkt på en slik tilværelse som veldig kjedelig.

Heldigvis er ikke det tilfellet.

Det mange ikke forstår, er at det er de små og store egenskapene som gjør deg til deg.

Alt fra egenskaper som gjør at du er omsorgsfull, har god arbeidsvilje og et spesielt øye for menneskene rundt deg. Eller at du rett og slett føler at du må dusje hver dag.

Det er disse egenskapene som gjør deg så spesiell.

Mitt råd til deg er derfor å finne ut av hva du er god på. Og dyrk det!