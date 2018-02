Hvordan få ned frafallet på yrkesfag? spurte Aftenposten i vår skrivekonkurranse for yrkesfagelever. Dette er en av juryens favoritter.

Mange tenåringer som velger yrkesfaglig utdanning etter ungdomsskolen, faller fra i løpet av skolegangen. Hva kan gjøres for å forebygge frafallet av elever som pr. dags dato er to av fem elever?

Jeg tror mer og bedre informasjon om hver og én av yrkesretningene kunne gjort det enklere å velge riktig yrkesfag.

Å få høre hvordan elever som går på yrkesfag, opplever utdanningen sin vil trolig påvirke flere tenåringer til å velge riktig. En elevs erfaringer veier tross alt tyngre enn en lærers eller en voksens.

Et annet tiltak er å iverksette god hospitering hos de ulike linjene allerede på ungdomsskolen. Elevene på ungdomsskolen bør få være med på en hel skoledag på lik linje som en videregående elev.

I tillegg kan man, for å få en opplevelse av hva det faktisk vil si å være i arbeidslivet, få være med en lærling i en bedrift for en dag.

Foredrag

Når yrkesfaget er valgt og videregående har startet, har jeg stor tro på jevnlige besøk og foredrag av fagpersoner med yrkesfaglig utdanning fra linjen man selv går på.

For eksempel kan helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og helsesekretærer komme innom og holde foredrag på helse- og oppvekstlinjen.

Hver og en av dem kan ha hovedfokus på hvorfor de valgte yrket og fortelle om hvorfor de brenner for det de driver med.

Disse besøkene bør finne sted hvert studieår slik at elevene opprettholder motivasjon, inspirasjon og glede rundt yrkene de sikter mot.

Yrkesstolthet

Jeg har stor tro på at disse tiltakene også kan bidra til å skape større yrkesstolthet. Per dags dato undervurderes verdien av yrkesfag av altfor mange. Men fagarbeidere er lokomotivet i arbeidslivet, og vi har behov for at flere ser verdien og nytten av disse yrkene.

Da jeg valgte å starte utdanningen som helsefagarbeider for snart to år siden, gjorde jeg det fordi det virket interessant.

Det er noe helt unikt med å jobbe på gulvet med andre mennesker. Det skaper nærhet, kontakt og takknemlighet.

Å jobbe med mennesker skaper en varig prosess med utvikling og vekst.

Drivkraften min til å fullføre denne utdanningen, er nettopp at det blikket jeg får i dag – kan være et smil i morgen.

