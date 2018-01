Vi kjøper alt for mye klær, og det synes jeg vi burde gjøre noe med. Norge er det landet i Europa som har høyest personlig forbruk, og i 2012 kjøpte vi 37 prosent mer enn gjennomsnittet i EU-landene. Dette betyr at vi kjøper alt for mye, deriblant klær. Undersøkelser viser at i gjennomsnitt har vi 359 plagg hver, ifølge Forbruksforskningsinstituttet SIFO .

Mange kjøper ting de bruker kanskje en gang, eller lar klesplagget ligge bakerst i skapet med lappen på. Klesforbruket i Norge har doblet seg de siste årene, og det må man gjøre noe med.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jobb og miljø

I fattige land jobber og sliter mange tekstilarbeidere under dårlige fabrikkforhold og lager billige klær vi kjøper. De har så vidt penger til mat, og mange besvimer på jobb, mens vi kjøper klær som koster mye mer enn det de lager det for. I tillegg er forbruket vårt dårlig for miljøet.

Jo mer vi kjøper, jo mer produserer de store fabrikkene. Da slipper de ut masse karbondioksid. Industrien står nemlig for en femtedel av karbondioksidutslippene i verden, ifølge det internasjonale energibyrået IEA. .

Tenk deg om

I stedet for å bruke så mye penger på klær kan man byttelåne, dra på loppemarked, lete litt bedre i skapet eller prøve på shoppestop.

Neste gang du tror du trenger mer klær. kan du tenke over dette:

«Vil jeg ødelegge for miljøet, i stedet for å bidra med det lille jeg har? Vil jeg sløse penger fordi prisene er lave? Vil jeg ødelegge for de stakkarslige fabrikkarbeiderne?»

Prøv å tenk litt mer over hva du kjøper! Vi i Norge må bli flinkere når det gjelder klesforbruk.

