Dagens arbeidsliv er i total omveltning. «Best før»-datoen på utdanning krymper, misforholdet mellom folks utdanning og etterspurte ferdigheter øker, samtidig som frafallet i skolen er altfor høyt.

Det er god grunn til bekymring når man sitter og ser på regjeringens kunnskapspolitikk med hendene av rattet i møtet med tilpasningene som dagens arbeidsliv trenger.

Stiller ikke sterkere

Hovedaktørene i arbeidslivet roper etter kompetansereform samtidig som sysselsettingen blant nordmenn har sunket.

Utviklingen kan i verste fall føre til at flere faller fra. Det er ikke godt nok.

Derfor må man tilpasse dagens utdanning til dagens arbeidsliv. La oss starte med høyere utdanning. I dag er høyere utdanning en strålende mulighet for et liv i arbeid.

Allikevel må vi innse at det er urimelig å gi tillatelse til å søke seg inn på studier hvor man ikke stiller særlig sterkere som arbeidssøker enn før man startet.

Utdanningen folk har mulighet til å ta, må reflektere den det er behov for. Hvis ikke er det skummelt for både enkeltpersoner og for økonomiens vekst.

Regjeringen svikter

Allikevel, selv når forskningen, løsningene og mulighetene ligger foran føttene på Erna Solbergs regjering, svikter de i dag.

Det har nesten aldri vært et større behov for en endring innen utdanningspolitikken, men likevel steiler de borgerlige i møte med forandring.

Det er langt på tide å få snudd om på dagens tankegang om skole, slik at vi kan ta problemene på forskudd.

