Cordelia Bardalen skriver den 11. desember at vi ikke bør være «grunnløst kritiske til FNs tiltak til å stille sterkere i håndteringen av migranter». Det er vi absolutt ikke når vi påpeker de ytterliggående punktene i avtalen.

Norsk redaktørforening kritiserer avsnittet om pressefrihet, i motsetning til Bardalen som avfeier bekymringene over at avtalen ikke er juridisk bindende (og insinuerer samtidig at mitt originale innlegg mener den er det).

Jeg påpeker simpelthen at avtalen bruker ordet «forpliktelse» flere titalls ganger og setter spørsmålstegn ved hvorvidt avtalen har noen autoritet overfor andre land, hvis den er uforpliktende for oss selv.

14 land har trukket seg

En rekke internasjonale avtaler er ikke juridisk bindende, men har fortsatt en kurssettende autoritet overfor landene som undertegner. Å tro noe annet, kombinert med troen på at avtalen handler om «venninnen din som studerer i USA eller svensken som jobber på favorittrestauranten din», blir nesten et perfekt eksempel på norsk utenriksnaivitet.

Fakta: Hva er FNs migrasjonsplattform? Plattformen danner et rammeverk for håndtering av migrasjon.

Den samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene.

Dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon.

Det er ikke juridisk bindende, ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning.

Den krever ikke amnesti for ulovlige innvandrere.

Innvandring skal skje i henhold til nasjonal lovgivning og forblir et nasjonalt ansvar.

Plattformen kan bli brukt som utgangspunkt for dialog mellom statene om nasjonale beslutninger.

Den sier ikke noe om hvor mange flyktninger eller innvandrere Norge skal ta imot.

Minst 14 land har trukket seg fra avtalen, med flere land i hælene. Flere av disse er europeiske nasjoner som allerede fører en restriktiv innvandringspolitikk. På grunn av de altfor liberale og ytterliggående punktene i «rammeverket», deltar ikke nasjonalstatene som potensielt kunne bidratt til et konstruktivt arbeid for en bærekraftig løsning på migrasjonsproblemet i Europa.

Overnasjonale føringer

Hvis Bardalen mener alvor i at «nasjonens borgere skal bestemme over egen innvandringspolitikk», bør hun sterkt revurdere sin støtte til undertegnelsen av FNs migrasjonsavtale.

Den tærer på grunnpilarer som ytrings- og pressefriheten og legger utvilsomt overnasjonale føringer på innvandringsfeltet.

Det skjøre «rammeverket» gjør realistiske forhandlinger mellom nasjoner usannsynlig, spesielt med tanke på de viktigste europeiske landene som presses ut av varmen på grunn av de ytterliggående punktene i avtalen.

