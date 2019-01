Tirsdag ble Erna Solberg møtt med voldsomme og usaklige demonstrasjoner da hun presenterte sin nye flertallsregjering.

Jeg har full forståelse for at dannelsen av en borgerlig flertallsregjering frustrerer norsk venstreside, men det blir feil å karikere regjeringen som kvinnefiendtlig og reaksjonær.

Privat

Saklig debatt

Det er paradoksalt at venstresiden etterspør et mer saklig debattklima, samtidig som enkelte finner det passende å marsjere nedover slottsplassen utkledd som skikkelser fra HBO-serien «Handmaid’s Tale». Denne serien utspilles i et dystopisk samfunn der kvinnen er fratatt all kontroll over egen kropp og seksualitet.

Å hevde at vi nærmer oss et slikt samfunn, bidrar til økt polarisering og falske motsetninger mellom grupperinger. Det provoserer meg.

Jeg forventet ikke at venstresiden skulle møte den nye regjeringen med hyllest og jubel. Men jeg hadde håpet på en saklig politisk debatt.

Uverdig

All politikk bygger på en eller annen form for uenighet. Det skal være rom for harde debatter og tøffe argumenter.

Det betyr imidlertid ikke at man skal tolerere å bli tillagt verdier og meninger man ikke har.

Alle norske politikere ønsker å gjøre samfunnet bedre. Det eneste som skiller oss, er hvordan vi ønsker å oppnå målet.

I diskusjonen om fosterreduksjon, har venstresiden tegnet et grovt og feilaktig fiendebilde av KrF og resten av høyresiden. Det er skuffende og uverdig.

Politiske motstandere skal behandles som medmennesker: med respekt, forståelse og toleranse.

