Venn (16) skriver: Først etter selvmordstrusler fikk venninnen min hjelp

Jeg har akkurat kommet hjem fra legevakten med venninnen min.

På skjermen fremme i ambulansen sto det: «Alvorlige trusler om selvmord». Da svartnet det for meg. Bestevennen min som jeg har kjent siden dagen hun ble født, ville ikke leve lenger.

Tårene presset på, men nå var det ikke jeg som skulle være i fokus. Jeg skulle være sterk, om jeg ville eller ikke.

På sykehuset satt vi noen minutter og ventet. Det er de lengste minuttene i mitt liv. Jeg bare satt der og klemte henne hardt, hardt i hånden.

– Nå skal du få tett oppfølging

Legen i den hvite frakken, på det hvite sykehuset, entret rommet. Jeg gikk ut og ventet på gangen.

Da jeg kom inn igjen, fikk jeg beskjed om at det endelig skulle bli gjort noe med situasjonen hennes. Det etter mange måneder i venteliste på BUP.

Det var altså et selvmordsforsøk som måtte til for at systemet skulle reagere og finne en time til henne.

Legen smilte og sa: – Nå skal du få tett oppfølging.

Jeg er stolt over hvor kjapt systemet reagerte da jeg ringte 113 og ikke visste hvilken tilstand venninnen min var i. Både politi og ambulanse tok en tenåring på alvor. De tenkte det samme som meg. Vi har ingen å miste.

Lang venteliste

Jeg tør og vil ikke tenke på hva som kunne skjedd om de hadde kommet senere. For det er her deler av systemet svikter så til de grader.

Vi kan ikke lenger satse eller håpe på at «det går bra med ungdommen til slutt». Flere norske ungdommer er bare tall på en venteliste på BUP: «Du blir plassert bakerst. Sorry, det er lang venteliste».

Så får vi bare krysse alt vi har, for at andre deler av systemet reagerer kjapt nok når personer på ventelisten tar beslutningen om at livet ikke er verdt å leve lenger.

Sist jeg sjekket var det viktigere å bruke penger på menneskeliv enn vei

