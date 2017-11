Jeg er en 13 år gammel jente som bor i Bærum øst – et sted mange sier og mener er fullt av sosser og bortskjemte unger. De sier at de folkene som bor her, får alt de vil, at de er noen drittsekker.

De sier at vi fra Bærum har «ræva full av penger» og at vi gjør hva vi vil. Men er det egentlig sånn?

Stempel

Bærum øst og andre steder som blir forhåndsdømt, får dårlig rykte og omtale. Dersom vi for eksempel sier vi er fra Bærum, får vi «Du er fra Blærum, ja!» som svar.

Jeg vet om flere som ikke vil si at de kommer fra Bærum, av frykt for å bli stemplet som usympatiske. Før de får muligheten for å vise hvem de egentlig er som person. Mange sier heller at de kommer fra Oslo.

Men jeg er stolt av å være fra Bærums beste østkant! Jeg vil ikke legge skjul på at jeg er derfra. Derfor har jeg sagt at jeg er fra Bærum hver gang noen har spurt meg om det. Jeg sier: «Jeg er fra Bærum.» Etter de er blitt kjent med meg svarer de: «Nå ga du meg en positiv overraskelse!»

Det sier litt om hvilket stempel Bærum-Øst har fått.

Ja, man kan oppleve press når man bor her, og det er også noen som blir mobbet i Bærum. Men det er sannsynligvis ikke mer av det her, enn det er andre steder.

Gjennom hele barneskolen på Eikeli har vi hatt et kjempefint miljø uten mobbing.

Gjennom hele barneskolen på Eikeli har vi hatt et kjempefint miljø uten mobbing. Jeg føler meg hjemme her i Bærum, jeg er stolt av å bo her, og jeg er stolt av foreldre, venner og meg selv.

Oslo Øst

I det siste har det også blitt snakk om Tøyen og Stovner, som er bydeler i Oslo Øst. De som bor der regnes som farlige. Men er det egentlig sånn?

Stovner. Ja, de har kanskje mange innvandrere og de har kanskje et litt skummelt utemiljø om kveldene og nettene. Men jeg synes det er dumt at innvandrere blir stemplet som kriminelle og farlige.

De fra Oslo vest blir kalt sosser og blonde duster, men de på Oslo øst er kriminelle og farlige. Det er det dummeste jeg har hørt, og jeg blir sur av å høre og se folk skrive det i aviser, på nettsider og sosiale medier.

Jeg har lyst at folk ikke skal dømme andre uten at de kjenner dem. Det gir en usikkerhet som får mange til å føle seg dumme slik at det kan gå ut over selvtilliten.

Jeg håper folk ser dem man møter, og at man blir kjent med selve mennesket, og at man ikke forhåndsdømmer ut fra hvor en annen person kommer fra.

Vi må skjerpe oss. Alle stedene, kommunene, fylkene, bygdene, byene og bydelene i hele Norge og alle land i verden. Vi kan ikke kalle mennesker for stygge ting når vi ikke har møtt dem.

Skjerpings! La oss gi alle en sjanse før vi dømmer. Jeg stemmer på en inkluderende og raus sameksistens.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.