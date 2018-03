Dette er et svar til Mikkel Levin (14), som skriver på Si ;D 26. februar at det skaper avstand til vennene når han ikke kan ta dem med hjem med Ruters taxiordning, og at det er vanskelig å få endret taxitider:

Hei! Vi forstår at det er fint å kunne ta med seg en venn hjem fra skolen og prøver å legge til rette for det.

Selskapet som kjører skoleskyss for Ruter, har en «ta med en venn hjem»-ordning. Den ble lansert i fjor. Ordningen gjelder foreløpig for de grønne minibussene, og de aller fleste som har rett til skoleskyss, kjøres i disse bussene.

Ser på ordningen

Likevel, noen elever kjøres også i taxi, og foreløpig gjelder dessverre ikke ordningen her. For å reise med Ruter, enten det er skoleskyss eller vanlig rutebuss, må man ha gyldig billett.

Dette gjelder også hvis man skal bli med en elev hjem med skoleskyss. Alle minibussene som kjører skoleskyss, har billetteringssystem så man enkelt kan kjøpe billett.

Vi i Ruter jobber for tiden med å se på hvordan «ta med en venn hjem»-ordningen kan bli enda bedre og mer fleksibel.

På hver skole har Ruter en kontaktperson så vi kan koordinere skoleskyssordningen. På denne måten får vi viktige beskjeder, som for eksempel at det er endret skoletid en dag på grunn av avslutning, siste dag før ferien eller noe annet som påvirker hente- og kjøretid for mange elever.

Takk for engasjement

Vi samarbeider godt med alle skolene og får samlet informasjon som gjelder flere elever på en god og effektiv måte.

Tusen takk for gode spørsmål og engasjement.

Vi som jobber med dette, leser det du skriver og tar med oss refleksjonene du deler med oss, i vårt videre arbeid med å utvikle skoleskyssordningen!

13-21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Fikk du med deg diskusjonen her på Si ;D om Ruters kollektivtilbud? Les disse: