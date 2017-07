Kjære Nanna

Er det vanlig at en gutt bruker 45 minuttet til over én time på å komme under samleie? Kan det være psykisk betinget, eller er det bare slik noen gutter er?

Hilsen fornøyd, men sliten kjæreste (21)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer

Kjære jente (21)

Tusen takk for spørsmålet ditt.

Hvor lang tid det er vanlig at det tar for noen å komme/får orgasme, er vanskelig for meg å svare på, da dette varierer fra person til person, situasjon til situasjon, dagsform til dagsform.

Du spør om det kan være psykisk betinget, og for mange er det slik at for eksempel stress, nervøsitet og opplevelsen av forventninger påvirker hvordan og når man eventuelt får orgasme.

Det er også slik at noen kan bruke lang tid på å komme én dag, mens man kommer på null komma svisj en annen gang.

Noen kan kontrollere og utsette orgasmen med vilje, slik at man for eksempel kan holde ut lenger fordi man opplever at dette gir en økt nytelse, mens andre kanskje ikke har opplevd å få orgasme i det hele tatt, hverken med seg selv eller partnere.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Kan være ubehagelig

Min erfaring når jeg snakker med klienter, er at for mange kan jaget etter å komme, eller forventningen mange har om at sex alltid skal ende i orgasme, gjøre at man blir så stresset og nervøs at man kanskje ikke kommer i det hele tatt.

Monica Strømdahl

Jeg synes derfor at det er viktig at det snakkes mer om at det ikke alltid er nødvendig å få orgasme for at sexen kan være deilig og bra. Ved å ta vekk litt av presset kan man fokusere mer på å være til stede i det som skjer, og kanskje kan dette øke nytelsen for noen.

Du skriver at du er fornøyd men sliten, og jeg tolker det som at å ha samleie i 45 minutter til én time ikke er noe du synes er helt topp.

Ved penetrerende samleie over lang tid kan mange oppleve at man blir litt sår og tørr, noe som kan være ganske ubehagelig.

Da kan det være lurt å tenke på at det finnes mange måter å ha sex på, og kanskje kan det være en idé å bruke litt tid på andre ting også?

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI–Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Snakke sammen

Har dere snakket sammen om hva dere liker og hva dere ønsker når dere har sex? Kanskje sitter kjæresten din med samme oppfatning som deg, kanskje er det noe annet han ønsker, eller kanskje forsøker han å holde igjen fordi han tror at du vil at det skal vare lenge?

Ved å snakke sammen kan dere finne ut hvordan det kan bli bedre for dere begge.

Kanskje finner dere ut av at det er andre ting dere liker bedre enn samleie, eller at det blir deiligere for begge dersom dere for eksempel bruker lang tid på oppvarming først.

Det finnes ingen fasit på hvordan man skal ha sex, her er det bare deres egne grenser og fantasier som bestemmer, og ved å snakke sammen kan dere finne ut av hva som er riktig for dere.

Lykke til med utforskningen!

Hilsen Nanna, spesialist i sexologisk rådgiver (NACS)