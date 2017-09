Kjære snille og gode helseminister!

Du gjør så gode ting for helsesystemet i Norge, men er det én ting jeg ikke er fornøyd med, så er det at tannlegesystemet ikke er gratis!

Mitt navn er Hawa Janlo, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor sånne fattige studenter som meg bør få gratis tannlegetilbud.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Har ikke råd

I dag må man betale et veldig mye bare for å fylle tennene sine. Tror du virkelig at en fattig student som meg har råd til det i dag? Nei!

I stedet må vi leve med hull i tennene som kan forårsake tannverk, og det ikke lett å leve med i det hele tatt.

Tannverk blir en forstyrrelse for skolearbeidet, og ifølge kunnskapsministeren trenger vi 100 prosent fokus på skole og utdanning.

Derfor mener jeg og veldig mange andre studenter at vi bør få gratis tannlegetilbud. Da kan tannskadene også forebygges før det eventuelt blir verre senere i livet.

Mange har foreldre med lave inntekter, og det gjør at mange ikke har råd til å betale for én time engang!

Ønsker frikortgrense

Jeg har kjent en ung person som hadde skikkelig tannverk uten at vedkommende kunne gjøre noen ting med det. Foreldrene tjente ikke nok til å klare å betale for behandlingen.

Foreldrene tjente ikke nok til å klare å betale for behandlingen

Vedkommende måtte dessverre leve med det lenge (til vedkommende fikk seg en deltidsjobb) og var avhengig av smertestillende flere ganger daglig. Dette er ikke bra for helsen heller, politikere.

Det er gode velferdsordninger når det gjelder fastlegen, legevakten og sykehuset. Man får frikort om man betaler over 2205 kroner, og det er kjempebra.

Hvorfor kan det ikke være de samme ordningene med tannlegesystemet?

Mange arbeidstakere klarer sikkert å dekke utgiftene, men det betyr ikke at vi studenter klarer det. Dette bør du som helseminister ta på alvor!

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Mer om tannhelse? Sjekk ut disse artiklene:

Tannlege Helge Rustand: Jeg velger å trekke tenner som koster mange penger å reparere

– Jeg trakk tannen på en 25-åring, som ikke hadde råd til behandling

Professor ved UiO: Det hender vi får inn pasienter med totalhavari i tennene