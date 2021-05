Hvordan ble vi mennesker så umenneskelige?

Frida Solsrud 18 år

6 minutter siden

Hvor er den kjente norske nestekjærligheten når vi trenger den? spør Frida Solsrud (18). Foto: Shutterstock / NTB

Hva har skjedd med oss?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Jeg og en venn var ute på kveldstur. Da så vi en gammel mann stå helt stille. Han skalv og så veldig forvirret og redd ut. Jakken han hadde på seg, var tynn og ikke lukket igjen. Det var åpenbart at han trengte hjelp.

Vi gikk bort for å høre hvordan det gikk med ham. Han mumlet noe vi ikke forsto. Vi skjønte fort at han var en pasient fra et eldrehjem i nærheten. Han visste ikke hvor han var eller hvordan han skulle komme seg tilbake til eldrehjemmet.

Hjerteskjærende

Selvfølgelig hjalp vi ham, og vi holdt ham på hver side da vi fulgte ham tilbake. Han hadde tårer i øynene og sikkel ut av munnen. Mannen slet med å holde seg oppreist.

Det som er enda mer hjerteskjærende, er at vi så mange voksne mennesker bare gå rett forbi. De ignorerte ham totalt. De gikk forbi som om det ikke angikk dem i det hele tatt. Det var som om han var helt usynlig.

Frida Solsrud (18). Foto: Privat

Hva har skjedd med oss? Hvor er den kjente norske nestekjærligheten når vi trenger den? Er vi nordmenn blitt så selvsentrerte og innadvendte? Hvordan ble vi mennesker så umenneskelige, følelsesløse og ignorante?

Kan ikke snu ryggen til

Det er greit at man ikke snakker med fremmede på gaten, men vi må sette en grense. For selv om det ikke angår deg, så er det en realitet at denne gamle, forvirrede og redde mannen trengte hjelp. Det kan man ikke bare snu ryggen til.

Hvem vet hvor lenge han hadde stått der om vi ikke hadde hjulpet ham?

Når vi som er 18 år, greier å se alvoret i situasjonen, så greier voksne mennesker det også. Nå er det på tide å ta ansvar. Det er på tide å bry seg. Det er på tide å bli menneske igjen.

Denne gangen gikk det heldigvis bra, og han kom seg hjem med vår hjelp, men hvem vet hva som kommer til å skje neste gang?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.