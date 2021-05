Bestemor er ikke veganer

Philip Nordbø-Larsson (17) Styremedlem, Bærum Unge Høyre

Kjøttkakedebatten herjer. Philip Nordbø-Larsson (17), styremedlem i Bærum Unge Høyre, mener eldre må få bestemme selv. Foto: Trygve Indrelid (arkivfoto)

Vi kan ikke bestemme hva de eldre skal spise.

Den siste uken har kjøttkaker skapt debatt. Politikerne i Oslo har nemlig eksperimentert med maten som serveres på sykehjemmene. De har redusert kjøttinnholdet i kjøttkakene med 25 prosent og vil heller bruke linser.

Det er viktig å tenke over hva man spiser, for våre matvaner påvirker klimaet. Utslipp fra jordbruk er tross alt én av de største bidragsyterne til klimautslipp. Jeg mener likevel ikke at løsningen er å bestemme hva folk skal spise.

For hva vi velger å spise, skal være opp til individet, ikke politikerne. Særlig opprørende er det når beboere på sykehjem blir utsatt for mateksperimenter, slik vi kan lese at politikere i Oslo har gjort.

Bør velge selv

Beboerne har jo ikke noe annet valg enn å spise det de får. Slike tiltak bærer preg av at noen politikere er så opptatte av å redde verden at de glemmer enkeltmennesket.

Philip Nordbø-Larsson (17), styremedlem i Bærum Unge Høyre. Foto: Privat

De eldre som ønsker å spise mer vegansk, skal selvsagt få lov til det. Tilsvarende bør eldre kunne få spise kjøtt, som de kanskje har gjort gjennom hele sitt lange liv, hvis de vil det.

Handler om verdighet

Eldre har ofte dårlig matlyst, og flere undersøkelser viser at mange eldre er underernærte. Det er derfor viktig å servere våre eldre mat som frister, og som de selv kan velge. Hvordan maten ser ut og anrettes har også noe å si på matlysten.

Får du servert mat i en takeaway-boks, hvor alt er blandet sammen og ser grått ut, skriker i alle fall ikke min mage etter å spise maten. Får du derimot servert maten delikat anrettet på en tallerken, blir matlysten med en gang større. Det handler i bunn og grunn om verdighet.

Et sykehjem er ikke et oppbevaringssted, men et hjem for de eldre hvor de skal ha størst mulig påvirkningsmulighet over egen tilværelse. Valgfrihet er like viktig for eldre som for alle andre.

I en undersøkelse utført på landsbasis om mat på sykehjem kommer det frem at bare 16–18 prosent av beboerne får velge mellom ulike retter. Dette er altfor dårlig.

Det viktige er at de eldre får i seg den næringen de trenger. Måltidet skal tilpasses etter individet, ikke etter hva politikerne mener. For bestemor er ikke nødvendigvis veganer.

