Gi oss unge en fremtid i landbruket

Paula Marie Kornelia Lorentzen (20) Rød Ungdom

26 minutter siden

Vi må ha levende distrikter, og en fremtid for unge som en dag vil overta driften, skriver Paula Marie Kornelia Lorentzen (20), sentralstyremedlem i Rød Ungdom. Foto: Privat

Vi må sikre bedre økonomi til å leve av for bønder.

Jeg har vokst opp på gård. Som mange andre barn på gård ønsket jeg å overta driften. Men sånn som lønnsomheten i landbruket er nå, fremstår det for mange mer som en drøm enn en mulighet. Vi må øke lønnsomheten i jordbruket nå!

#bondeopprøret21 har fått mye oppmerksomhet. Det er med god grunn. Selv om pandemien har vist oss at selvforsyning og matsikkerhet er avgjørende for sikkerheten, legges flere hundre gårdsbruk ned hvert år.

Der statsråder tror at det er helt vanlig i Norge med en lønn på 700.000 kroner, står ett av de aller viktigste yrkene med en gjennomsnittlig næringsinntekt på 201.300 kroner, ifølge SSB.

Mens politikere og samfunn diskuterer hvordan vi skal få de unge til å flytte hjem til distriktene, blir drømmen om å ta over driften mer og mer fjern.

Faren min har sauedrift. Prisen på én kilo sauekjøtt er i dag nesten halvparten av det som den var i 1955. Kjenn litt på det.

Kjenn også på ubalansen i diskusjonen om politikerlønninger og bondelønninger. Stortingspolitikerne argumenterer for millionlønn for seg selv, på bakgrunn av at det er et spesielt yrke: Man skal være tilgjengelig hele døgnet, man må være på, og man får ikke ordentlige ferier.

Vel, kjære politikere: Du får ikke så mye fri når det er lamming heller. Eller når du må ringe dyrlegen midt på natten. Eller når du har flere dekar dekket med høy som må berges før det blir regn.

Vi er også tilgjengelig hele døgnet. Vi har heller ikke ferier, men i motsetning til dere får ikke vi så godt betalt. Vi kan heller ikke reise så mye vekk fra arbeidsplassen vår.

Likevel er det få av dere som ser ut til å ville øke lønnen vår. Det ser ut som det er én lov for politikere og en helt annen for bønder. Selv om det hadde blitt lite mat i kantinen på Stortinget uten oss.

Hvor mange ganger må vi gjøre opprør, skrive, demonstrere og dele om hvordan det er akkurat nå, før dere faktisk gjør noe med det og gir oss bønder en verdig lønn å leve av?

Jeg er glad for at jeg er medlem i Rødt og Rød ungdom. Vi er nemlig krystallklare: Vi må sikre bedre økonomi til å leve av for bønder og småbrukere, og vi vil sikre et fremtidig landbruk der det er plass til både store, mellomstore og små bruk.

Vi må ha levende distrikter, og vi må ha en fremtid for unge som en dag vil overta driften. Gi oss unge en fremtid i landbruket. Støtt bondeopprøret!

