Dina Lau-Henriksen (13) Miljøagent

I fjor stormet hundrevis av kunder butikkene i Oslo i forbindelse med tilbudsdagen Black Friday. På grunn av smittevernhensyn arrangeres det i år Black week med tilbud hele uken. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er flere problemer med Black week.

Black Friday nærmer seg. Det er mange som gleder seg til å kjøpe en haug med billige ting. Det ødelegger Jorden for oss barn!

Black Friday er den siste fredagen i november. I år blir det den 27. november. Den dagen setter mange butikker ned prisene kraftig, i tillegg til at det reklameres vilt. I år er det viktig at vi klarer å holde avstand. Derfor innfører butikkene Black week for å spre handelen over flere dager.

Klesindustrien er en klimaversting

Mange bruker denne dagen eller uken til å shoppe. Vi kjøper mye mer enn vi ellers ville ha gjort. Dette er problemet.

Alt vi kjøper, må produseres. Derfor vil økt innkjøp føre til at det brukes enormt med ressurser, samtidig som det blir større utslipp av CO2, plast og diverse giftige kjemikalier. Dette gjør meg som miljøagent bekymret. Jeg er bare 13 år, men jeg skjønner at dette er et stort problem.

Nesten alle bransjer er med på Black Friday. Et eksempel er tekstilindustrien. Er det egentlig så farlig at det selges noen ekstra plagg? Ja, det er det! Klesindustrien er en versting når det kommer til CO2-utslipp og står faktisk for åtte prosent av verdens totale CO2-utslipp.

Dina Lau-Henriksen (13) er miljøagent. Foto: Privat

Elektronikk er en annen varegruppe som ofte er på salg. Det finnes alltid en ny Iphone, men spiller det egentlig noen rolle? Så lenge den mobilen du har, fungerer fint, trenger du ikke en helt ny til mange tusen kroner som i tillegg har store konsekvenser for miljøet.

Elektronikk inneholder massevis av giftige mineraler. Utvinningen har store konsekvenser for både klima og miljø. Den mest miljøvennlige elektronikken er den du har fra før. Tenk deg om.

3,8 milliarder

Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader, må vi vekk fra «bruk og kast»-samfunnet. De fleste er klare over dette, men likevel brukte vi 3,8 milliarder kroner bare på Black Friday i 2019.

Hvis du er en av dem som bare kjøper ting du vet at du trenger, er det ikke noe galt å benytte seg av et godt tilbud. Tallene tyder likevel på at mange kjøper mye mer enn de ellers ville gjort.

Når du står i butikken eller leter i nettbutikken, ber jeg deg derfor om å tenke deg om: Trenger du virkelig dette? Kommer du til å bruke det? Vær ærlig med deg selv, så vil du spare både lommeboken og miljøet. Og hvis svaret på begge spørsmålene er ja: Kan det kjøpes brukt?

Gjør noe miljøvennlig!

For å være en motvekt til Black Friday arrangeres det mange steder byttekvelder og bruktmarkeder. Finner du ikke et slikt tilbud i nærheten, har for eksempel Miljøagentene en del tips om hvordan man kan arrangere en byttekveld selv.

Dessuten slutter ikke Fretex, Finn og Tise å eksistere selv om det er Black Friday!

I stedet for å gå amok i butikken, gjør noe miljøvennlig. Kjøp brukt, kutt ut kjøttet den ene dagen, og ikke minst: Fortell flere om problemene med Black Friday. Vi må begrense forbruket vårt.

