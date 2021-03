Karakterene mine var tross alt gode. Nå er de helt ok.

Nils Martin Anvik Hellenes 20 år

Nå nettopp

Det er allerede et stort karakterpress i videregående, skriver Nils Martin Anvik Hellenes (20).

På sikt kan avlyste eksamener skape enda mer karakterpress og et nytt klasseskille.

Da jeg gikk ut av videregående, var jeg fornøyd med innsatsen jeg hadde lagt ned etter 13 års skolegang. Jeg så lyst og naivt på fremtiden. Jeg lå an til å komme inn på de studiene jeg ønsket, men jeg var usikker på hva jeg skulle velge.

Jeg trengte tid. Tid jeg ble fortalt, og trodde, at jeg hadde. Karakterene mine var tross alt gode. Nå er de helt ok.

Mellom to stoler

Som født i år 2000 faller jeg mellom to stoler. Jeg er for ung til å få maksimale alderspoeng i ordinærkvote, og jeg får naturligvis ingen poeng i førstegangsvitnemålskvoten. Likevel skal 2000-generasjonen i år kjempe mot to kull uten eksamenskarakterer.

Karaktersnittet til avgangselever i Norge gikk opp over et helt poeng mellom 2019 og 2020. Det kan sterkt knyttes til manglende eksamenskarakterer, i tillegg til at standpunktkarakterene ble vurdert annerledes.

Blåst ut av proporsjoner

Fordi vi i 2000-kullet ikke visste våre fremtidsplaner for de neste to-tre årene da vi gikk ut av videregående, blir vi straffet. Noen valgte å utsette studiene på grunn av militæret, andre dro på reise eller brukte tusenvis av kroner på å ta opp fag.

Alle uvitende om at karakterkravene det neste året ville bli blåst ut av proporsjoner.

Det er allerede et stort karakterpress i videregående. Psykiske helseplager blant unge kan i stor grad knyttes til karakterpress på skolen. Dersom opptakskravene til høyere utdanning fortsetter å stige på grunn av korona, eller holder seg på 2020-nivå, kan karakterpresset øke ytterligere. Dette gjelder ikke bare mitt kull, men også yngre kull som må ta eksamen i fremtiden og konkurrere mot koronakullene. Det kan ha stor påvirkning på unges mentale helse.

Nils Martin Anvik Hellenes (20). Foto: Privat

På sikt kan dette også skape et nytt klasseskille. Studenter med god råd eller støtte fra familie vil i større grad ha mulighet til å forbedre sine karakterer fra videregående og til å tilpasse seg stadig økende karakterkrav.

Mest rettferdige tiltaket

Å løse dette problemet har komplikasjoner, det er forståelig. Likevel er det allerede fremmet flere gode forslag. Tredeling av førstegangsvitnemålskvoten er det sterkeste argumentet. Slik situasjonen er nå, vil dette antageligvis være det mest rettferdige tiltaket.

Et av argumentene mot en slik oppdeling er at dersom studier med få plasser og høyt snitt blir stykket opp, vil dette gjøre situasjonen uforutsigbar. Det er fordi det vil variere veldig fra år til år hva som kreves for å komme inn. Dette mener jeg er ignorant.

I 2020 var det nettopp uforutsigbarhet som skapte frustrasjon blant elevene. Det er et problem som vil bli videreført til senere generasjoner. Avgangselever må i fremtiden kjempe mot hverandre på svært forskjellig karaktergrunnlag.

