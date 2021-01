Dette er ikke tiden for å tenke selv

Astrid Bjørnbakken Eide (20) Sykepleierstudent

Svein Andersen (67) var den første i Norge som fikk koronavaksinen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vi må velge å ta denne lille risikoen.

Nå har de første dosene av den etterlengtede koronavaksinen ankommet Norge. En vaksine veldig mange av oss har drømt om siden i mars.

Likevel leser jeg nå om en forbausende høy andel nordmenn som vil velge ikke å ta vaksinen. Vaksinen vi får gratis av staten, og som forhåpentligvis kan gjøre at vi slipper mange flere år med andre tiltak. Vaksinen som ifølge Pfizer selv har en effektivitet på godt over 90 prosent, og som vil beskytte både deg og meg mot viruset.

Eneste løsning

Nå som vi har mulighet til å kjempe det (forhåpentligvis) siste slaget mot viruset sammen, virker det som om mange velger å trekker seg.

Dette er veldig rart og på grensen til egoistisk. Vi har mistet mange liv på grunn av koronaviruset. Vi har sett bedrifter gå konkurs, folk har mistet jobben og inntekten sin, og utrolig mange er blitt rammet både psykisk og fysisk. Vi har ikke fått klemme hverandre, vi har måttet ofre hytteturer, russetid, feiringer og andre aktiviteter.

Det har med andre ord vært et tungt år hvor så å si alle har måttet ta sin del av støyten. Likevel splittes vi rundt vaksinen - som nå ser ut til å være den eneste løsningen vi har.

Beskytte andre

Det vil alltid være noen som ikke tar vaksiner. Enkelte kan rett og slett ikke på grunn av sykdom eller allergi. Disse har vi andre et ansvar for å beskytte. Men hvis du er en av dem som rett og slett velger ikke å ta koronavaksinen av andre årsaker, så ber jeg deg tenke deg om én gang til.

Jeg synes det er utrolig skremmende å lese om dem som har bestemt seg for å ikke å ta vaksinen av rent prinsipp, eller på grunn av bivirkningene som kan ha oppstått som følge av svineinfluensavaksinen i 2009.

2, 2 millioner nordmenn ble vaksinert, og det ble meldt om 94 tilfeller av narkolepsi til Legemiddelverket. Dette er selvfølgelig utrolig leit for dem det gjelder.

Men svineinfluensavaksinen var en helt annen vaksine, som var testet i betraktelig mindre grad. Nå må vi stole på at legemiddelselskapene har lært. På ti år skjer det mye innenfor vitenskapen.

Et informert valg

Vi får stadig høre hvor raskt det har gått å utvikle koronavaksinen, og det også gjør at mange automatisk blir skeptiske. Ja, det har gått fort - men det har ikke gått på bekostning av kravene til kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Tvert imot.

Det har gått fort fordi man har fremskyndet venteprosessene, fordi utviklingen har fått god finansiell støtte og fordi noen hundre tusen meldte seg frivillig til testing.

Det er viktig å huske på at vaksinen er forsket på og utviklet av fagfolk som har viet livene sine til legemidler og vaksiner. Den er godkjent av myndighetene gjennom flere steg og kvalitetssikret gjennom den samme grundige prosessen som andre vaksiner må gjennom.

Om du likevel tenker at du ikke skal ta vaksinen, så ber jeg deg oppsøke pålitelige kilder som for eksempel Folkehelseinstituttet. Da kan du ta et informert valg før du potensielt utsetter andre for fare.

I denne saken vet nemlig ikke du eller jeg best. Vi må høre på fagfolkene og stå sammen i dette. Vaksinen er helt klart mest effektiv hvis flest mulig velger å ta den. Vi må velge å ta denne lille risikoen for å bekjempe noe som er enda større.

