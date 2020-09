Jeg har allerede begynt å grue meg til jul

Simon Omsland Zakariassen (20)

Nå nettopp

Jeg frykter at mange ikke kommer til å bli invitert på julefester eller til nyttår av smittevernhensyn, skriver Simon Omsland Zakariassen (20). Tore Meek / NTB scanpix

Til vanlig holder jeg mørket unna ved å være aktiv og sosial. I år vil dette dessverre bli vanskelig.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I dag er det omtrent to og en halv måned til adventstiden er i gang. Jeg har allerede begynt å grue meg.

Mange gleder seg til julemusikken som vil runge fra alle vinduer. Lysene, juleverkstedene, pepperkakene og varm kakao er ting som vekker gode minner hos de fleste av oss. Men husk, vær så snill, at det ikke er sånn for oss alle.

Misforstå meg rett. For min del kunne vi godt hatt vinter hele året rundt. Å se snøen falle utenfor vinduet, mens man selv ligger under en tykk og varm dyne en lat lørdag, er noe av det beste jeg vet i hele verden.

Gleder i mørketiden

Snøballkrig, litt flere filmkvelder enn vanlig og masse digg mat kjennetegner

desember for min del. Men jeg vet også at desember defineres av de lange og mørke nettene.

Mørket har en slags makt over oss mennesker. Den kan fort ta overhånd om man ikke er forberedt. Til vanlig holder jeg mørket unna ved å arrangere og invitere til middager, invitere på brettspillkveld eller gjennom klassefester. I år tror jeg dessverre dette kan bli vanskelig.

Simon Omsland Zakariassen (20) Privat

Velger det trygge

Jeg frykter at flere enn tidligere ikke kommer til å bli invitert på fest i romjulen eller til nyttår av smittevernhensyn. Jeg er redd for at man oftere enn før kommer til å verne om sin faste vennegjeng istedenfor å invitere «hun nye» eller han du kjenner litt, men ikke så godt.

Når man bare har plass til noen få personer, kan det kreve veldig mye mer å invitere noen du ikke kjenner, i forhold til noen du har kjent i årevis.

Derfor tror jeg at vi som ungdom og studenter må gjør en innsats for å inkludere noen du kjenner bare litt. Tørre å invitere med deg noen du ikke kjenner så godt.

Gled en som gruer seg

Akkurat nå er de fleste av oss fortsatt i oppstartsmodus. I alle fall oss førsteåringer på ungdomsskole, videregående og universitetene. Vi er ekstra gode på å bli kjent med nye mennesker på starten av året fordi vi selv leter etter nye venner. Og lov er det!

Håpet mitt er bare at vi skal klare å holde på dette engasjementet litt ekstra lenge i år. Ikke gi slipp på det en gang midt i september. Ikke la vennegjengene fastsettes før man vet at alle (ja, faktisk alle) i klassen din har en vennegjeng å

gå til resten av året. Ikke la folk falle fra, men ta dem inn i varmen allerede nå.

Dette er min bønn for årets jul: La denne adventstiden, til tross for omstendighetene, bli den mest hjertevarme måneden vi har opplevd.

Kanskje aller mest for dem som gruer seg til jul.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.