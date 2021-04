Vi skal fortsatt ha muntlig eksamen. Men hva med dem som må i karantene?

Christine Sylling Clausen (19)

Skriftlig eksamen er avlyst, men muntlig eksamen forblir. Christine Sylling Clausen (19) mener dette er problematisk. Foto: Shutterstock / NTB

Flere elever kan være i karantene, og de må derfor utsette eksamen.

Innestengt på rommet mitt med bekreftet koronavirus fikk jeg beskjeden om at muntlig eksamen skal gå som vanlig. Som elev i Oslo synes jeg dette er urettferdig.

Vi har vekslet mellom rødt nivå og digital undervisning lenge. Det har vært et uforutsigbart skoleår. Jeg har nå hatt nesten fem måneder med varierende undervisningstilbud og et innskrenket sosialt liv.

Ja, muntlig eksamen kan tilpasses hvert enkelt område bedre enn en lokalt gitt skriftlig eksamen. Men den kan ikke tilpasses hver enkelt elev.

For mye egenlæring

Dessverre er ikke alle lærere like flinke til å følge opp enkeltelever, og mange legger mye ansvar på eleven for egen læring. Det er ikke like lett for de elevene som ikke klarer å ta til seg matte, kjemi eller spansk gjennom en skjerm.

Lærerne kan ikke garantere at en eksamensoppgave passer for alle sine elever, ettersom ikke alle har oversikt over hvor mye hver enkelt har lært seg. Derfor er muntlig eksamen fortsatt en urettferdig vurdering.

Christine Sylling Clausen (19). Foto: Privat

Hva med karantene?

Muntlig eksamen skaper også et annet problem som ikke er diskutert like mye. Nemlig fravær på eksamen på grunn av karantene og isolasjon. Flere elever kan havne i karantene, og de må derfor utsette eksamen.

Selv skriver jeg dette innlegget i isolasjon. Jeg er glad jeg har fritak fra karantene fremover, slik at jeg ikke risikerer ikke å kunne møte opp til eksamen på grunn av karantene.

Det kan også være mange som ikke tør å holde seg hjemme om de har symptomer fordi man er redd dette ikke er gyldig fravær. Det er også vanskelig å dokumentere at man har symptomer på eksamenstidpunktet.

Vi elever må slippe å bekymre oss for å få symptomer eller havne i karantene på eksamensdagen. Det vil være utrolig kjedelig for dem som plutselig ikke kan gjennomføre eksamen, å måtte vente før man får prøve igjen.

