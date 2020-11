Hvorfor blir ikke guttenes problemer tatt seriøst?

Eivind Nejad-Trondsen (15) Leder for Bjerke AUF.

31 minutter siden

I dag er den internasjonale mannsdagen. Innsender mener vi burde gi denne dagen mer oppmerksomhet. Er du enig? Delta i kommentarfeltet. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP photo / NTB

Likestillingskampen er skakkjørt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har følt på det selv. Kjent kulden i fjeset på 8. mars-toget, protesterende for lik lønn og fritt valg av abort. Etter mitt andre år tog i år, tok jeg heller avstand. Da er jeg blitt kalt «kvinnehater», «mannssjåvinist» og «incel».

Hele oppveksten min er jeg blitt fortalt at du enten er feminist eller imot likestilling. Så hvorfor tar aldri feministene problemene til guttene seriøst?

Hvordan kan samfunnet ignorere at vi føler oss undertrykket i skolesystemet? At vi topper selvmordsstatistikken? Eller at vi menn har mindre sjanse for å komme inn på høyere utdanning med dagens kvoteringssystem?

Eivind Nejad-Trondsen (15), leder for Bjerke AUF. Foto: Privat

«Kvinnehater»

Når jeg tar opp disse temaene, blir jeg enten ikke tatt seriøst eller stemplet. Stemplet med fraser om at jeg «mansplainer» eller «ja, men kvinner har det verre». Bare det at fokuset handler om hvilket kjønn som har det verst, viser hvor skakkjørt denne likestillingskampen er blitt.

Hvorfor er feminister så låst til tanken om at likestilling bare handler om kvinner? Hvorfor lar du meg ikke ta din kamp? Er det fordi jeg ikke vil identifisere meg med din bevegelse?

Mitt problem ligger ikke i likestilling. Det ligger i måten du vil oppnå det på.

Hvor er støtten?

Mine verdier og tanker om likestilling har ikke endret seg etter at jeg tok avstand fra feminisme. Jeg har bare endret hvem jeg vil identifisere meg med. Det er nemlig utrolig mange gutter som føler at ingen tar problemene våre på alvor.

Vi topper selvmordsstatistikken, men å snakke om følelsene våre er fortsatt tabu for mange. Vi kan ikke engang velge oss en psykolog av samme kjønn, som deler flere erfaringer med oss. Fordi psykologistudiene har flest jenter.

Kvotering for å få gutter inn på psykologistudiet er noe vi sårt trenger. Det er også noe som universitetene i Oslo og Bergen har bedt om i lang tid. Men jeg ser ikke en feministbevegelse som kommer med den samme støtten til dette.

«Bodyshamer» menn

Hvordan skal du forvente at guttene vil assosiere seg med en bevegelse som ikke kjemper deres sak? Tvert imot snakker det mot deres sak at frontfigurer som Kristin Gjelsvik åpent «bodyshamer» menn med liten tiss i podkasten sin. Og at få feminister reagerer på det.

I dag er den internasjonale mannsdagen. Det er trist at vi i velutviklede Norge ikke markerer dette på samme måte som kvinnedagen. Dette kunne vært dagen der vi fjernet tabuet rundt gutters følelser, tok kampen mot kroppspress hos gutter og anerkjente at gutter også har problemer i samfunnet.

For kjære feminist, alt jeg ønsker er at du skal vise den samme omtanken rundt mine problemer som jeg gjør rundt dine.

