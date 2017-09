Jeg har en venninne som har mistet mange hun er glad i. Jeg prøver å være en god venn, men vet ikke om jeg strekker helt til. Jeg er dårlig på å snakke om slike ting, siden jeg ikke kan relatere meg til den følelsen hun sitter med nå.

Jeg føler ikke at jeg er en god nok venn nå som hun trenger meg så mye. Noen tips til hva jeg kan gjøre?

Hilsen jente (19)

Fakta: Spalte: Sex og psyke Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. Spaltene er gratis å lese. Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (19)

Så fint at du ønsker å hjelpe venninnen din og være der for henne! Det er vondt å se at noen man er glad i har det vanskelig, spesielt når man ikke vet hvordan man kan hjelpe.

Da er det ikke rart at du kjenner på frykt for å ikke være en god nok venn. Det viser at du bryr deg om henne.

Monica Strømdahl

Det å miste noen man er glad i, er en vanlig del av et menneskes liv, og er noe de fleste av oss vil oppleve flere ganger. Noen opplever dessverre å miste flere også tidligere i livet enn andre.

Forferdelig vondt, men veldig menneskelig

Det høres ut som venninnen din virkelig kjenner på smerten i det å savne noen – og selv om det er forferdelig vondt, er det samtidig veldig menneskelig. Når man sørger trenger man omsorg og trøst, men først og fremst forståelse og rom for å ha det sånn.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Det kan være vanskelig for andre å sette seg inn i følelser man selv ikke har kjent på kroppen. Samtidig er det ikke din jobb her å føle det samme som henne eller forstå akkurat hvordan hun har det.

Jobben din er først og fremst å være der, anerkjenne hvordan hun har det og vise at det er helt greit.

Ikke alene

Du er ikke alene om å føle deg dårlig til å snakke om slike ting. Veldig mange der ute blir lett ukomfortable og usikre i slike situasjoner.

Hva om jeg misforstår? Hva om jeg sier noe galt? Hva om den andre ikke vil at jeg skal ta det opp?

Fakta: Dette er Aksel Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse. I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. Les intervju med Aksel her. Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel.

De fleste av oss har det likevel mer i oss enn vi skulle tro. Bare ved at du skriver inn til denne spalten viser du allerede at du bryr deg og ønsker å være der for henne. Og det er akkurat det hun trenger.

Vis forståelse

Det er som regel verre for den som har mistet noen når folk ikke tør å spørre, eller bytter tema når det kommer opp. Det kan føles enda mer ensomt og som om sorgen og døden er forbudte temaer.

Vær der. Hvis det føles riktig, så spør om hun vil snakke om det. Spør hva hun trenger og ønsker fra deg.

Du kan til og med si at du ikke vet hvordan hun har det, men at du forstår at det er vondt. Og uansett hva hun svarer eller hvilke følelser hun viser – vis forståelse for at det er greit.

Dette handler om å tørre å stå i noe vondt med en annen, selv om det er ukjent og vanskelig å forstå. Hennes følelser er akkurat det – hennes følelser.

Men ved å stille opp med undring, ydmykhet og varme kan du gjøre dem mer meningsfulle og lettere å håndtere – både for deg og henne.

Lykke til!