Å blande seg inn i politikken, er som å se andre spille sjakk. Det angår deg ikke. Folk vil ikke ha deg innblandet. Du er irriterende. I veien.

Om du skulle være den personen som på et eller annet tidspunkt blander seg inn, fremstår du som irriterende.

Ingen vil vel henge med en person som blander seg i andres saker.

Du kan gjerne se at dronningen står i fare, men det betyr ikke så mye når du plutselig står i en like usikker posisjon som henne.

Kult å ikke bry seg

Jeg føler at det er blitt ganske kult ikke å bry seg. «Hvem interesserer seg for politikk?», spurte læreren. «Ikke jeg hvert fall», sa jeg i kor med andre. Ikke jeg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Rødt og blått. Fattig eller rik. Skatt eller ikke skatt. Partiene i seg selv sier meg ingenting om politikken. Så enkelt er det.

En skala med partier og tykke bunker med papirer om hva Erna Solberg synes om eiendomsskatt.

Allerede ved første linje i første hefte er det brukt et språk som ikke appellerer til andre enn dem som har tatt mastergrad i å skjønne det politiske språk.

Kanskje er dagens ungdom late som ikke gidder å sette seg inn i eiendomsskatt i en alder av 16, men jeg har mer enn nok med å lese lekseplanen.

Å sette seg inn i en haug med politikk er fullstendig uaktuelt.

Jeg har ikke hus, bil, husleie eller pensjon som gjerne er det mest omdiskuterte.

Politikken handler mye om penger.

Slik jeg har forstått det, stemmer de rike på mindre skatt og flere private tjenester, mens de som lever på NAV stemmer for et mer kommunistisk samfunn med mindre forskjeller.

La oss bli hørt

Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være så komplisert.

Av erfaring vet jeg at de unge kan snakke for seg.

De unge engasjerer seg og har meninger når det kommer opp en påstand som engasjerer.

Fraværsgrensen var mye omdiskutert, men hvorfor? Fordi den angikk oss.

Ungdommene kastet seg på, lagde filmer og skrev saklige innlegg, men til hvilken nytte?

Når det først var noe som angikk oss, så hadde vi ikke stemmerett. Ikke noe av det som ble sagt, hadde innvirkning.

Folk stilte opp for å demonstrere. Det florerte av innlegg på nettet med gode argumentasjoner og gjennomtenkte ord, men det hadde ingen betydning.

Derfor ønsker jeg å forsvare oss unge. Hvorfor skal vi vite hva partiene står for og ha en mening når den til syvende og sist ikke betyr noe?

Når vi ikke kan bidra, selv om vi gir det vi har?

La oss bli hørt, selv om det bare er snakk noen småting. Lær oss at engasjement kan gjøre en forskjell, i stedet for å klage på at vi ikke bryr oss.

