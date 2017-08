Kjære Nanna

Jeg kommer for fort. Hva skal jeg gjøre? Jeg vil holde ut mer enn noen minutter.

Hilsen mann (21)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjære mann (21),

tusen takk for spørsmålet ditt.

Hvor lang eller kort tid man bruker på å få orgasme, er et tema dere ofte skriver om til meg. Noen kommer for fort, noen bruker for lang tid, noen kommer ikke i det hele tatt, og alt kan oppleves som problematisk.

For tidlig utløsning og orgasme er kanskje særlig noe man kan oppleve når man har sex for første gang eller er sammen med en ny partner, men noen opplever at det ofte er slik, uavhengig hvem partneren er.

Fra sekunder til minutter

Når det er sagt, tror jeg nok at mange sitter med et inntrykk av at «alle andre» holder ut lenger enn en selv uten at vi nødvendigvis har noen å sammenligne oss med.

Monica Strømdahl

Dersom vi ser på porno eller filmer generelt, virker det som om man kan ha sex i mange timer eller hele natten gjennom, men dette er ikke ekte, og derfor ikke et reelt sammenligningsgrunnlag.

Et studie gjort i 2016 viste at et gjennomsnittlig samleie varer i 5,4 minutter, og spennet her var fra 33 sekunder til 44 minutter.

Altså er det ikke noen fasit på hvor lenge det er «riktig» å holde på, det kommer helt an på hva man selv ønsker sammen med partner.

Forspill kan gjøre mye

Du skriver ingen ting om i hvilke situasjoner du opplever at du kommer for fort. Er det ved samleie, ved andre former for sex med partner, eller også når du onanerer alene?

Er det du selv som synes det er et problem, eller er det partnerne dine som kommenterer det?

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI–Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Å komme for fort blir kanskje først et problem dersom den man har sex med ikke rekker å bli tilfredsstilt før det er ferdig, og her kan forspill være avgjørende for at sexen skal bli god for alle parter.

Mange tenker kanskje at sex betyr penetrerende samleie, men som du sikkert vet, er sex mye mer enn det, og for mange er forspill noe av det avgjørende for at sexen skal bli bra.

Her kan du jo velge å fokusere på partneren din, slik at vedkommende opplever at hen har fått masse oppmerksomhet og tilfredsstillelse, og dermed ikke synes det er problematisk dersom du kommer fort etterpå.

Onanering og kondom

Videre kan det å onanere til utløsning en liten stund før man skal ha sex, fjerne litt av spenningen i kroppen og gjøre at en varer lenger sammen med partneren.

Bruk av kondom kan også minske følsomheten, og her går det an å kjøpe en type som er ekstra tykk, noe som kan føre til at du holder lenger.

Det er også mulig å kjøpe en bedøvende gel på apoteket som reduserer følsomheten på penis.

Det finnes øvelser hvor man ved å holde tilbake sin egen utløsing, kan lære seg å kontrollere hvor raskt man kommer. Dette gjør du ved å stoppe den seksuelle aktiviteten (f. eks samleie) når du kjenner at du er nær orgasme, og venter til følelsen har gått over før du fortsetter bevegelsen.

Flere øvelser

For noen kan det også hjelpe å holde rundt penishodet til følelsen har gått over. Dette gjentar du 3–5 ganger under hvert samleie, og etter hvert vil du oppleve at du får større kontroll over orgasmene dine.

Sterkere muskler i bekkenet har også noe å si for kontrollen av utløsning. Ved å gjøre knipeøvelser vil du over tid kunne styrke disse musklene, som kan gi deg mer kontroll, sterke orgasmer og bedre bevegelighet.

Det beste er nok å få noen øvelser fra legen din, men du kan også finne det noen steder på nett.

Jeg håper du fant noen tips du kan benytte deg av her.

Lykke til med utforskningen!

Hilsen Nanna Klingenberg, sexologisk rådgiver (NACS).