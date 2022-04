Stormaktspolitikk og kvinner

Kauser Vakili Internasjonalt ansvarlig, AUF i Nordland

Nå nettopp

Seksualisert vold forsvinner ikke uten konkrete tiltak og målrettet innsats, skriver Kauser Vakili.

Sikkerhetsrådet skal diskutere seksualisert vold i krig. Norge må ta en ledende rolle.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Krigen i Ukraina foregår ikke bare med skudd og bomber, den foregår også på ukrainske kvinners kropper. Det er rapportert om russiske soldater som begår seksualisert vold. Kvinner og jenter på flukt er i stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep.

Senest 2. april ble det kjent at en mann i Tromsø var siktet for å ha voldtatt en 17 år gammel ukrainsk flyktning. Dette viser hvordan sårbare mennesker i krise blir utnyttet.

Voldtekt blir brukt som våpen i krigføring. Det er et billig og effektivt våpen. Voldtekten rammer ikke bare individet, men også familien og samfunnet rundt dem.

I tillegg kan ofrene noen steder bli utstøtt av lokalsamfunnet på grunn av tabuet og skammen rundt voldtekt.

Ord til handling

Fra historien har vi flere brutale eksempler på at voldtekt er blitt brukt aktivt i krigføring. Også mannlige soldater er gjennom historien blitt utsatt for seksuell vold – og blir det fortsatt. Mørketallene er store.

Seksualisert vold forsvinner ikke uten konkrete tiltak og målrettet innsats. Norge sitter i FNs sikkerhetsråd for første gang på lenge, og onsdag 13. april skal rådet diskutere forebygging av seksualisert vold i konflikt.

Da må Norge sørge for at ord blir til handling. Uskyldige menneskeliv ødelegges for hver dag verdenssamfunnet venter.

Ta oppfordringen

Sikkerhetsrådets øverste ansvar er å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Det innebærer å gjøre noe med den seksualiserte volden som utgjør en trussel for stabilitet, fred og utvikling.

I dag er det en kronisk underrapportering av seksualisert vold. Det fører til fravær av konsekvenser, som er et viktig redskap for å forhindre den.

Jeg håper at utenriksministeren tar oppfordringen. Disse kvinnene er våre mødre, søstre, kjærester, døtre og venninner.

13–21 år? Vil du også si din mening i Aftenposten? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!