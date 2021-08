16-åringer kan ta fillers, men ikke stemme ved valg

Sofie Sinnes (15) Grønn Ungdom

I dag må man være 18 år for å stemme. Miljøpartiet de Grønne vil derimot gi stemmerett til 16-åringene.

Jeg synes det er teit at fillers blir høyere prioritert en klimaangst i 2021.

Denne sommeren har vi lest om nye varmerekorder hver dag. Flom, tørke og brann overrasker meg ikke lenger når det dukker opp i feeden. Jeg er redd for hvordan klimaendringene kommer til å påvirke livet mitt.

Jeg er 15 år, politisk aktiv og stresset for fremtiden. I verden i dag har vi klimakrise, økte forskjeller og en regjering som vil pumpe olje til min generasjon sitter på gamlehjem.

Føles feil

Men ved årets valg må jeg og alle oss under 18 år stå på sidelinjen og se på. Sånn som det er i dag, kan ikke 16-åringer stemme. Det føles feil å stå å se på sidelinjen mens mennesker som ikke skal leve på kloden like lenge som oss, tar valg på bekostning av oss.

Dette har irritert meg lenge, men her om dagen kokte det litt over. For jeg leste jeg at man som 16-åring kan ta fillers i Norge (kosmetisk behandling i sprøyteform, red. anml). Jeg synes det er teit at fillers blir høyere prioritert enn klimaangst i 2021.

Sofie Sinnes (15), 2. vara i styret i Oslo Grønn Ungdom.

Myndighetsalderen bør fortsatt være 18 år, men som 16-åring kan du allerede bli satt i fengsel, du må betale skatt og du kan ta plastiske operasjoner. Da bør du også kunne få være med på å påvirke hvilke politikere som skal bestemme over fremtiden din.

La flere delta

Ved å senke stemmealderen fra 18 til 16 år vil flere delta i politikken. Samfunnsdebatten blir da avhengig av å få fremtidige generasjoner til å lytte. Det tror jeg er et skritt i riktig retning.

Jeg er med i MDG fordi det er et parti som tar klima, oss unge og fremtiden vår på alvor. MDG har allerede foreslått å senke stemmerettsalderen. Nå må de andre partiene bli med. Klimakrisen er for viktig til at vi unge ikke skal kunne ha noe å si i valg.

Stem MDG så 16-åringer kan gjøre mer med fremtiden enn å ta fillers i leppene.

