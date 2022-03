Oslofjorden er ødelagt. Skal Førdefjorden få samme skjebne?

Helene Sofie Smit (16) Leder i Viken Natur og Ungdom

Nå nettopp

Etter planen skal Engebøfjellet bli brukt til gruvedrift. Utsikten fra fjellet viser Førdefjorden, hvor det er planlagt å dumpe gruveavfallet.

Det kan gå fra yrende liv til død havbunn på veldig kort tid.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Jeg er vokst opp på Nesodden. Halvøya som strekker seg frem mellom Oslofjorden og Bunnefjorden. Når man vokser opp med vann på alle kanter, blir man som regel veldig glad i det. Jeg er i alle fall blitt det.

Oslofjorden er noe av det vakreste og tryggeste jeg vet om.

Det er der jeg har brukt utallige timer på å fiske krabber. Det er der jeg har plasket rundt, så å si hver eneste dag, sommer som vinter.

Det var der jeg kjørte båt og padlet for første gang. Det var der jeg lærte å dykke, og der jeg lærte på den harde måten at østers er skarpere enn de ser ut.

Oslofjorden har vært både stille og rolig og opprørt og stormende med meg.

Nå er den ødelagt.

Ikke lenger det samme

Om sommeren ser ikke jeg lenger barn ligge langflate for å fiske krabber. For blåskjellene som vi brukte som agn, er borte.

Til tider går det ikke an å bade, fordi vannet kan inneholde E. coli-bakterier eller giftstoffer fra utslipp. Og når jeg er ute på fjorden, støter jeg nesten alltid på søppel.

Læreren min på barneskolen pleide å fortelle om da hun var liten og fjorden kokte av torsk. Hun fortalte at faren som var så glad i å fiske, at han dro ut med fiskestangen sin hver dag. Det var nesten umulig ikke å få napp, og det resulterte i fisk syv dager i uken.

Nå, bare 30 år senere, er torsken fredet i Oslofjorden. Selv har jeg kun sett to stykker i hele mitt liv. På veldig kort tid er det gått fra yrende liv til død havbunn.

Oslofjorden er den fjorden i Norge som er mest påvirket av mennesker. Den er blitt forurenset av alt fra utslipp fra fritidsbåter, industri i vannkanten og utslipp fra cruiseskip eller frakteskip ved for eksempel lekkasjer. Ikke minst av mange mennesker på ett sted.

Nei til sjødeponier

Se for deg hvordan en fjord ville se ut om 250 millioner tonn med avfall skulle blitt slengt rett ut i den.

Det er akkurat det regjeringen, Miljødepartementet og Næringsdepartementet tillater i Førdefjorden. Dette er en levende fjord som yrer av liv, rødlistede arter. I mange tusen år har den vært del av viktig næringsliv for dem som bor i området.

Avfallet fra en planlagt gruve i Engebøfjellet skal helles rett i fjorden. Årlig vil dette bli seks millioner tonn med avfall – i 40 til 50 år.

Etter dette vil enten flaks eller uflaks avgjøre om fjorden kan leges. Om den leges, vil det ta ytterligere 100 år.

Det er vanskelig for meg å fatte at dette skjer når man er klar over konsekvensene. At noen er villig til å gjøre om en levende norsk fjord full av norsk kysttorsk til en øde jordhaug med giftig vann og død fisk.

Derfor har jeg en innstendig oppfordring til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og resten av dere som har makt til å gjøre noe: Dere ser tilstanden i Oslofjorden hver dag. Ikke gi en annen fjord den samme skjebnen.

Gjør som resten av verden, si nei til nye sjødeponier på norsk jord.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!