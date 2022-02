Hver uke mister en ungdom en dag av livet til mobilen sin

Sofie Kolosova 13 år

Nå nettopp

Mobilbruk kan nesten sammenlignes med bruk av rusmidler, skriver innleggsforfatteren.

Sosiale medier har noe bra ved seg, men de mørke sidene er større enn de gode.

Mobiltelefoner er blitt en uunnværlig og avhengighetsskapende del av hverdagen vår. Ifølge en undersøkelse fra Ungdata bruker en gjennomsnittlig ungdom over tre timer på skjerm – hver dag! I tillegg plukker vi opp telefonen i gjennomsnitt 58 ganger om dagen.

Det hender at jeg sitter og ser på Tiktok fremfor å ha en samtale med familien min under middagen. Selv du som leser dette akkurat nå, er sannsynligvis like avhengig av telefonen din som de fleste andre.

Blir hektet

Psykolog John Petter Fagerhaug er spesialist på å behandle pasienter med mobilavhengighet. Han mener helsemyndighetene har altfor lite fokus på temaet. Han mener at overdreven mobilbruk nærmest er blitt en felles avhengighet.

Det er en grunn til at varselsboblen på app-ikonet er rød, skriver Sofie Kolosova (13).

Mobilbruk kan nesten sammenlignes med bruk av rusmidler. Når du sjekker mobilen, produseres lykkehormonet dopamin i hjernen din. Dette hormonet lengter hjernen etter når du løfter mobilen for å se om det har skjedd noe nytt på Instagram og Tiktok de siste minuttene. Dette gjør vi igjen og igjen, 58 ganger om dagen.

Farger fanger blikket vårt

Vil du høre en hemmelighet?

Det er en grunn til at varselsboblen på app-ikonet er rød. Visste du at farger er en av de letteste måtene å tiltrekke seg menneskers oppmerksomhet på?

Menneskeøyne er følsomme for varme farger, og det er derfor varslingsboblene røde, for å fange oppmerksomheten vår.

Truer fellesskapet

Jeg tror vi er enige om at mobilbruk sluker tiden.

Mange mener at sosiale medier er en fantastisk oppfinnelse. Selv om jeg er enig i at sosiale medier har noe bra ved seg, mener jeg at de mørke sidene er større enn de gode. Jeg har selv opplevd at de fleste sitter med sin elektroniske dings i friminuttene i stedet for å prate sammen. Slik skal det ikke være.

La oss legge bort mobiltelefonen og snakke med hverandre, uten røde varsler.

