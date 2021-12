Døve og hørselshemmede er tydeligvis ikke «vanlige folk»

Birgitte Konow (20) 1. vara til KrFUs sentralstyre og tegnspråkstudent.

Tegnspråk er nødvendig for kommunikasjon. Det kan ikke endres på, skriver Birgitte Konow (20) i KrFUs sentralstyre.

Jeg blir rett og slett skikkelig lei meg av den tanken.

Den rødgrønne regjeringen har fjernet forslaget om å styrke tolketjenesten med 25 årsverk. Dette skjer samtidig som 5300 tolkeoppdrag endte uten tolk bare i løpet av årets ti første måneder.

En av dem som har fått erfare tolkemangelen, er studenten Kaja Bråten (24). Hun mangler tolk til annenhver skolesamling. Dette ikke greit.

Tydeligvis var ikke døve og hørselshemmede «vanlige» nok for Arbeiderpartiet til å få et økonomisk løft.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ville aldri akseptert at han kun fikk tolket halvparten av hans møter med arabisktalende ledere. Det ville ikke «vanlige folk» heller.

Rystende behandling

Regjeringen kutter i tolketjenesten samtidig som mange hørselshemmede og døve må sitte på skolesamlinger uten reell mulighet å få delta . Dette er rystende. Jeg blir rett og slett skikkelig lei meg av tanken.

Selv går jeg årsstudium i tegnspråk på NTNU og har lært at det nesten ikke er vits i å søke om å få tolk på oppgaver utenfor skoleoppdrag og legetimer. Det er nesten bare avslag å få. Slik skal det ikke være!

Tolk er avgjørende

Det burde være åpenbart for alle. Det å kunne delta i livet innebærer så mye mer enn skoleoppdrag og legetimer. Tolk er avgjørende for god kommunikasjon mellom døve/hørselshemmede og hørende som ikke kan tegnspråk.

Tolk er derfor nødvendig. At regjeringen fjerner forslaget om å styrke tolketjenesten med 25 årsverk i 2022, er fullstendig uholdbart. Særlig når man vet at det er meldt inn over 5000 uløste oppdrag på under ett år.

Dette er rett og slett usosial politikk fra en såkalt sosial regjering.

Tegnspråk som valgfag

I KrFU står vi sammen om at det du ikke trenger å være en del av Arbeiderpartiets «vanlige folk» for å bli prioritert på budsjettet. Norge trenger aktiv politikk som sikrer rettighetene til brukere av tegnspråk og andre minoritetsspråk.

Tegnspråk er nødvendig for kommunikasjon. Det kan ikke endres på! Derfor vil vi i KrFU og KrF innføre tegnspråk som valgfag i ungdoms- og videregående skoler. Fordi alle kan lære seg tegnspråk, men ikke alle kan være med i det hørende språket.