Noe må gjøres. Vi kan ikke fortsette på grønt nivå.

Emilie Owe 15 år

Nå nettopp

Man ber om et smitteutbrudd når man holder skolene åpne på grønt nivå, skriver skoleelev Emilie Owe (15).

Spiller det ingen rolle om vi elever får korona?

Sommerferien er over, og elever i Oslo er tilbake på skolen på grønt nivå. Dette betyr at 1-metersregelen ikke gjelder på skolen, og at testing kan erstatte smittekarantene.

De smitteverntiltakene som fortsatt gjelder, er god håndhygiene, avstand hvis mulig og at man skal være hjemme om man har symptomer. På skolen jeg går på, var det smitte allerede etter én uke, også i min klasse.

Ingen tiltak

Vi fikk beskjed om at alle måtte teste seg, og flere testet positivt. Etter å ha testet seg ut av karantene fikk man komme tilbake på skolen. Rett tilbake til der smitten var.

På skolen fortsatte alt som før. Heller ikke 1-metersregelen gjaldt, selv om i prinsippet hvem som helst kunne være smittet.

Under en lignende situasjon i fjor hvor en nærkontakt til en i klassen testet positivt, ble hele klassen sendt hjem i flere dager. Nå er det smitte i klassen, og alle er på skolen uten tiltak.

Argumentet for at skolene skal være på grønt nivå til tross for økt smitte, er at elevene skal få være mest mulig på skolen med fysisk undervisning. Men min erfaring er at mange holder seg hjemme i frykt for å bli smittet på grunn av manglende tiltak. Da funker det vel mot sin hensikt?

I tillegg vil manglende tiltak føre til mer smitte og flere elever hjemme. Hvorfor skal da skolene være på grønt nivå til tross for økende smitte?

Føler meg utrygg

Jeg tror jeg snakker for flere unge når jeg sier at jeg føler med utrygg og lite ivaretatt av de som bestemmer. Mange føler at de selv har ansvar for å passe på at de ikke blir smittet.

Ungdom under 16 har heller ikke fått tilbud om vaksine. Derfor ber man om et smitteutbrudd når man holder skolene åpne på grønt nivå. Det er som om noen andre har bestemt for meg at det ikke er så farlig om jeg blir smittet.

Noe må gjøres. Vi kan ikke fortsette på grønt nivå. Hvis ikke det kommer tiltak nå, kan situasjonen bli mer og mer alvorlig.

