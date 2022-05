Dagens opptakssystem legger opp til at mange elever må utsette studiestarten

En elev med 5,4 i snitt har potensial til å bli en like god advokat som en med 5,6 i snitt.

Hvert år blir tusenvis av elever ferdige med skolegangen og må forberede seg til livet videre. Men dagens opptakssystem til høyere utdanning legger opp til at mange elever må utsette studiestarten for å forbedre karakterene sine.

Om du får én eller flere mindre gode karakterer, risikerer du å måtte ta opp fag for å få nok poeng til å komme inn på drømmestudiet. Ellers må du få flere bursdagslys på kaken for å få alderspoeng. Dette er urettferdig og ulogisk.

Usosialt

Dagens ordning er ressurskrevende for både samfunnet og unge, som kanskje må bruke flere år på å oppnå et høyt nok karaktersnitt. Jeg tror en elev med 5,4 i snitt har potensial til å bli en like god advokat som en med 5,6 i snitt. En dårlig karakter i gym bør ikke avgjøre om man kommer inn på jussen eller ikke.

Hvorfor skal gymkarakteren avgjøre om du kommer inn på jussen? spør Vivianné Bach, deltager i Young Ambassadors.

Det er også usosialt at vi kun ser på karakterer til høyere utdanning. Tenk så mange som har vært én karakter unna drømmestudiet. Derfor må vi se på andre opptaksmodeller for høyere utdanning.

Mennesker er forskjellige og har ulike egenskaper. Det håper jeg at et nytt opptakssystem kan gjenspeile.

Mer enn karaktersnittet

Iblant annet USA og Danmark har de to kvoter i opptaket. Den første kvoten er basert på karakter fra videregående. Den andre kvoten åpner for å komme inn basert på andre kriterier. Det kan være en opptaksprøve, et motivasjonsbrev, intervju, test eller annen relevant erfaring.

På IB-linjen på videregående har de allerede en annerledes ordning. Dersom man skal søke seg inn der, må man i tillegg til karakterer sende motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. Vi bør gjøre noe lignende til høyere utdanning, fordi vi unge er mye mer enn karaktersnittet vårt.

Motivasjonsbrev, CV, anbefalingsbrev, opptaksprøve eller annen relevant erfaring bør være en fordel når man søker til høyere utdanning. Da får eleven vist flere sider av seg selv, noe som også er en fordel for utdanningsstedet.

Kjære forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp): Vi trenger en ny debatt om dagens opptakssystem nå!

